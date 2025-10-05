O banca din Spania ofera angajatilor concediu platit de 5 ani

Autor: Teodora Bodeanu
Miercuri, 03 Iunie 2009, ora 13:06
2350 citiri
O banca din Spania ofera angajatilor concediu platit de 5 ani
Foto: BBVA

BBVA, cea de-a doua banca din Spania ca marime, le va permite angajatilor sa-si ia un concediu platit de cinci ani, in efortul de a reduce costurile pe timpul recesiunii.

Angajatilor li se ofera 30 de procente din salariu, pentru a nu veni la munca pe o perioada cuprinsa intre trei si cinci ani, relateaza The Telegraph.

Tuturor celor care au fost de acord cu acest concediu li se va garanta ca vor avea un loc de munca, la intoarcere. De asemenea, li se vor plati si asigurarile de sanatate, in perioada libera.

Oferta se adreseaza persoanelor cu vechime din BBVA, care au nevoie de timp pentru proiecte personale sau profesionale.

De asemenea, banca le ofera angajatilor posibilitatea de a munci mai putin pe saptamana, evident cu o scadere de salariu.

Desi bancile din Spania au scapat de falimente, datorita reglementarilor severe, nu au reusit sa aiba profituri, din cauza faptului ca angajatii au dreptul la bonusuri foarte mari in caz de disponibilizari.

