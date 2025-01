O noua companie aeriana intra in Romania - pe ce ruta va opera si ce preturi are

Operatorul de zbor leton airBaltic va lansa, incepand cu 3 iunie 2014, o noua ruta, Riga-Bucuresti, au anuntat reprezentantii companiei.

"Noua ruta le va fi de mare folos celor care viziteaza Riga si Bucurestiul si, in plus, oferim legaturi directe din hub-ul nostru, in special spre nordul Europei. Pentru sezonul estival vom intrerupe mai multe rute, din cauza unei cereri mai reduse. Prin urmare, vom avea resurse disponibile pentru noua ruta", a spus Christophe Viatte, director comercial al airBaltic, companie controlata de stat, potrivit The Baltic Course.

Cursele Riga-Bucuresti vor avea o frecventa de patru zboruri pe saptamana - in zilele de marti, miercuri, vineri si sambata. Zborurile vor fi efectuate cu o aeronava Bombardier Q400 NextGen si vor avea o durata de 2 ore si 55 de minute.

Preturile standard sunt de 179 de euro si ajung la 635 de euro, la clasa business.

C.S.

