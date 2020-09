Paid Analytix: Oferim o analiza gratuita a proceselor de plati pentru primele 5 firme aplicante din Romania

"Am hotarat sa oferim gratuit aceasta analiza pentru a creste awareness-ul asupra acestei probleme, necunoscute mai ales pe piata din Romania," spune Radu Fertonea, directorul societatii Paid Analytix. "Lucram deja cu organizatii foarte importante si suntem siguri ca putem ajuta cateva firme romanesti, mai ales in aceasta perioada cand este nevoie de lichiditati. Sa realizezi ca ai de recuperat bani de care nu stiai poate fi o supriza frumoasa."Analiza oferita de catre Paid Analytix nu necesita un efort deosebit din partea clientului, din punct de vedere al IT-ului ori de alt fel. "Tot ceea ce trebuie sa faca o companie este sa ne puna la dispozitie un numari minim de date si extrem de rapid soft-ul nostru va detecta platile suspecte , ajutat de modulul inclus de inteligenta artificiala", spune Radu Fertonea.De asemenea Paid Analytix va pune la dispozitia clientilor un raport de analiza care poate fi ulterior folosit pentru remedierea problemelor operationale si reducerea costurilor cauzate de pierderi, un raport extrem de valoros pentru elaborarea unei strategii viitoare de minimalizare a pierderilor."Cred ca inainte ca o companie sa incerce sa-si reduca costurile taindu-si cheltuielile din viitor, ar trebui sa se mai uite o data pe platile facute in trecut si sa le securizeze pe viitor. S-ar putea sa nu mai fie nevoie de masuri atat de drastice," este de parere Radu Fertonea.Firmele interesate de aceasta analiza pot aplica online pe site-ul www.PaidAnalytix.com Paid Analytix Global Solutions este o companie de IT din Romania specializata in deservirea de solutii pentru identificarea diverselor tipuri de erori in platile societatilor comerciale, in special cele medii si mari. Solutia Paid Analytix analizeaza in prezent pentru clientii sai peste 1,5 milioane de tranzactii in cuantum de aproximativ 20 miliarde de euro.