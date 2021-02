Seful firmei de audit KPMG a demisionat dupa ce a spus angajatilor intr-o sedinta sa nu se mai planga din cauza pandemiei

Intr-o inregistrare video a sedintei, publicata de Daily Mail, Bill Michael poate fi vazut spunand angajatilor ca "se afla intr-un sector foarte norocos" si ca "nu puteti juca rolul de victima daca nu sunteti bolnavi si sper ca nu sunteti bolnavi...Si daca nu sunteti, preluati controlul asdupra vietii voastre, nu stati si va vaitati".Acesta a mai spus ca in opinia lui "nu exista prejudecata inconstienta" si ca acest concept "este o totala si completa porcarie", un termen cenzurat de Daily Mail dar care a fost relatat de mare parte din presa britanica.Un purtator de cuvant al KPMG a declarat ca nu poate confirma cuvintele folosite de Michael, dar a confirmat pentru CNN ca inregistratea publicata de Daily Mail este de la reuniunea de luni de la primarie.Purtatorul de cuvant a spus ca Michael a fost intrebat la intalnire despre unele dintre reflectiile sale personale fata de o gama larga de subiecte, inclusiv despre viata in carantina."Regret cu adevarat ca vorbele mele i-au ranit pe colegii mei si pentru impactul avut asupra lor de evenimentele din aceasta saptamana. In acest context, consider ca nu mai pot sa pastrez aceasta functie si am decis sa plec din companie", a afirmat Michael intr-un comunicat publicat vineri preluat de presa din Marea Britanie Bina Mehta, membru in consiliul de administratie, va deveni presedinte in exercitiu, iar Mary O'Connor, director pentru clienti si piete, va asigura responsabilitatile executive curente.KPMG a anuntat ca va lansa procesul de selectare a unui nou lider la momentul potrivit. Guvernul britanic a anuntat miercuri, 27 ianuarie, ca impune o carantina in unitati hoteliere special destinate rezidentilor britanici care revin in Regatul Unit din 22 de tari considerate cu risc mare Covid-19, precum Africa de Sud, Portugalia si tari din America de Sud.Sosirile din aceste tari sunt deja interzise persoanelor care nu sunt rezidente in Marea Britanie.