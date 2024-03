Prima "Loterie Verde", infiintata de trei romani

Mai multi tineri romani au infiintat o loterie online non-profit, banii urmand sa fie investiti in proiecte ecologice.

Asa numita "Loterie verde" trage un semnal de alarma asupra faptului ca "suntem inconjurati, fara sa stim, de surse de poluare, iar reciclarea nu este de ajuns".

"Incearcarea de a fi verde este destul de grea si o vointa foarte puternica este cheia succesului. De exemplu, te-ai gandit vreodata la faptul ca un trafic mare sau o strada pe deplin iluminata in drum spre casa ta inseamna poluare?", se arata pe site-ul loteriei wintheplanet.com.

Marea problema pe care o ridica "Loteria verde" consta in faptul ca exista in prezent o lipsa grava de finantare pentru proiecte de mediu, asa ca initiativa va reprezenta un impuls in acest sens.

Sistemul Loteriei va fi asemenea celui de la extragerile 6 din 49, iar biletele vor fi vandute online. Cea mai mare parte din profit - 80%- va fi investit in proiecte durabile, iar restul de 20% in dezvoltarea viitoare a loteriei. Numerele vor fi extrase cu ajutorul unui program care genereaza automat si aleatoriu numerele.

Din cercetarile efectuate pana in prezent, loteria are nevoie de un capital de 200.000-300.000 de euro. Aceasta suma va fi utilizata pentru a plati taxe de licenta pentru jocuri de noroc (cel putin 150.000 euro), echipamente si crearea platformei online.

"Loteria verde" este infiintata de trei romani: Alexandru Ragalie, un extrezorier, in varsta de 25 de ani, Olivia Capatina, analist de investitii, si Anca Morariu, specialist in Relatii Internationale.

