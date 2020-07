Prima prabusire rasunatoare din 2020 in turismul romanesc. "Este o agentie fara niciun incident in aproape 30 de ani pe piata"

Nu vor exista turisti pagubiti

Cifra de afaceri consistenta

Pe portalul Ministerului de Justitie apare informatia ca firma de turism Agetur a intrat in reorganizare judiciara. "Din pacate, falimentele nu au intarziat sa apara si regretul este cu atat mai mare cu cat este vorba despre o agentie cat se poate de onorabila de aproape 30 de ani pe piata de turism din Romania. Mai mult, este vorba despre o agentie care nu a avut nici un incident de-a lungul activitatii ei, dar probabil sunt efectele limitarii circulatiei aproape de zero. In plus, Agetur se ocupa de destinatii mai elevate, mai indepartate, cu pachete destul de scumpe", a declarat, pentru Ziare.com, Dumitru Luca, presedintele ANAT.Potrivit sefului ANAT, patronul societatii Agetur, Dragos Horhocea, a fost membru in consiliul director al ANAT pana acum doi ani, fiind presedintele Consiliului de Etica."In cazul lui, nu poate fi vorba de teapa data clientilor, asa cum am vazut in anii trecuti, ci s-au terminat resursele. Probabil a avut presiune pe rambursari si nu a mai putut sa opereze", este de parere Luca.Presedintele ANAT afirma ca Agetur avea o polita de asigurare destul de consistenta, de 200.000 de euro, pe care a marit-o in iarna cu inca 180.000 de euro."Teoretic, pe partea de pachete turistice nu cred ca vor exista pagubiti. In plus, in aceasta perioada nu s-a operat zboruri sau excursii, deci nu vor exista cazuri de repatriere".In opinia sa, problema falimentului ramane una deschisa pentru ca toate agentiile de turism sunt vulnerabile in aceasta perioada."Din pacate, sunt convins ca vor mai aparea si ale falimente. Si nu este vorba de o curatare a pietei, cum s-a mai pus problema in anii trecuti, ci de evenimente. Acum primii care cad sunt cei care lucreaza corect si nu mai au resurse sa continue. In cazul Agetur nu mai vorbim de reorganizare, ci de faliment, pentru ca in domeniul nostru, odata ce s-a auzit ca o chestie de genul asta, automat nimeni nu mai are incredere sa faca alte rezervari, deci nu vad ce sansa de reorganizare ar avea", a mai spus Luca.Agetur SRL a avut o cifra de afaceri neta de 12.234.317 lei pe anul 2019, potrivit datelor Ministerului de Finante, si un profit declarat de 64.000 de lei. La Tribunalul Vrancea, Sectia a II-a Civila si de Contencios Administrativ Fiscal, se dezbate falimentul acestei companii, potrivit portalului instantelor."Solutia pe scurt: Admite cererea In baza art 71 alin.1 din Legea 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale Desemneaza administrator judiciar provizoriu CAPI Tiganus Anton & Tiganus Radu cu un onorariu de 2000 lei lunar + 7,5 % din sumele atrase la masa credala si atributiile prev de art 58 Termen pentru continuarea procedurii 19.10.2020Document: Hotarare camera consiliu 22/2020 27.07.2020", se arata pe portalul instantelor. Ziare.com a incercat sa ia legatura cu proprietarul agentiei Agetur, Dragos Horhocea, pentru a obtine si pozitia lui, dar nu a putut fi contactat.