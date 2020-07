Sfaturi de amenajare a gradinii in functie de dimensiuni

Totusi, inainte de a-ti pune in practica proiectul, trebuie sa stii cat teren ai la dispozitie pentru aceasta oaza de verdeata si cum urmeaza sa il folosesti ca sa obtii o zona de relaxare sau un loc unde sa plantezi flori si sa cresti legume delicioase. Inspira-te din sfaturile de mai jos, combina armonios elementele care iti atrag atentia si concentreaza-te pe scopul final al amenajarii.Pentru a realiza o gradina cocheta nu trebuie sa te simti constrans de spatiul limitat pe care il ai la dispozitie. Designul unei gradini mici iti pune la incercare creativitatea, de aceea avem pentru tine cateva sfaturi utile pentru a pune in valoare chiar si o curte de trei metri patrati.Daca nu ai prea mult loc, o idee practica ar fi sa utilizezi o scara din lemn, jardiniere, ghivece supraetajate sau o bolta din fier pentru a planta tot ceea ce-ti doresti. De asemenea, gardul reprezinta o suprafata de luat in calcul pentru florile si plantele cataratoare, cum ar fi iedera sau trandafirii.Pentru gradinile mici trebuie sa tii cont de cum va arata spatiul dupa amenajare. In acest sens, daca vorbim de o zona ingusta ai grija sa pui accent pe diagonala terenului pentru ca gradina sa nu para lunga si mica. Daca zona de langa casa este lata si redusa ca dimensiuni, atunci accentueaza axa longitudinala pentru a obtine mai multa profunzime. Foloseste separatoare, precum o pergola, ca sa structurezi terenul si sa aduci un aspect interesant micii tale gradini.Este indicat sa alegi plante si flori deosebite, dar care sa nu ocupe prea mult loc. Prin urmare, poate fi vorba de arbori de mici dimensiuni, pomi fructiferi cu coroana mica, precum meri, plante inalte sau care se dezvolta rapid. Tine cont de cromatica florilor si renunta la culori ca galben, portocaliu si rosu pentru ca atrag privirile si fac gradina sa para mica. Opteaza pentru plante cu frunze mari, de verde inchis ori sortimente in nuante de albastru si gri, cu frunze si flori mici.