Sfaturi pentru alegerea unui aparat de aer conditionat

In general, o camera mica cu suprafata de pana in 20 mp va avea nevoie de un aparat de aer conditionat cu o capacitate de racire de 9000 BTU, un dormitor sau un livingroom cu suprafata de 35-40 mp va avea nevoie de un aparat cu capacitate de 12.000 BTU iar un open-space cu suprafata de pana la 60 mp va necesita o capacitate de racire de 18.000 BTU. Suprafata spatiului in care va fi instalat aparatul de aer conditionat este foarte importanta pentru stabilirea capacitatii de racire necesara insa mai exista si alte aspecte de care va trebui sa tineti cont. Cele mai importante 4 caracteristici ale spatiului in care se va instala aparatul de aer conditionat sunt:1.- care este lungimea, latimea si inaltimea camerei? Desi suprafata la sol este importanta, conteaza mai mult volumul total, o camera cu un tavan inalt va avea nevoie de un consum mai mare de energie pentru racire.2.- sunt izolati peretii incaperii? Incaperea se afla la ultimul etaj? Izolatia tavanului este foarte importanta pentru ca incaperea sa fie eficienta din punct de vedere energetic.3.- unde locuiti? O casa sau in apartament intr-o zona de campie va avea nevoie de un aparat de aer conditionat mai puternic decat una situata intr-o zona montana.4.- cum este orientata camera in care doriti instalarea aparatului de aer conditionat? O camera cu ferestrele spre sud sau est se va incalzi mai repede pe timpul verii iar una cu ferestre spre nord sau vest va fi mult mai racoroasa.Alegerea unui aparat de aer conditionat cu o capacitate de racire inadecvata spatiului de instalare poate sa mareasca timpul necesar racirii si costurile de utilizare. Daca aparatul are o capacitate prea mare, va rula mai multe cicluri scurte pentru atingerea temperaturii dorite, aerul nu va fi dezumidificat suficient, iar nivelul de uzura mai ridicat. Un aparat cu capacitate prea mica de racire va face aerul prea uscat si va avea un consum mare din cauza ciclurilor mai lungi. Pentru a va asigura ca modelul ales este fiabil si are un raport bun intre calitate si pret puteti sa verificati recenziile primite de la clienti sau un site cu reviewuri de specialitate.