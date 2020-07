Sondaj: Aproape jumatate dintre companiile americane din Romania planuiesc concedieri in acest an

Cum va arata revenirea economie in viziunea companiilor

Astfel ca, 44% dintre ele planuiesc sa dea afara oameni, in timp ce 55% dintre ele estimeaza o scadere a veniturilor. Procentul companiilor care iau in considerare concedierile este mai mare decat anul trecut cand doar o treime dintre ele aveau asa ceva in plan.35% dintre companii activeaza in sectorul serviciilor, consultantei si avocaturii, iar 65% in industrie, inclusiv HoReCa."Doar 8% dintre companiile membre AmCham estimeaza cresteri ale numarului de angajati in acest an, iar 44% estimeaza ca va avea loc o reducere a numarului de angajati. Exista statistici potrivit carora exista 436.000 de disponibilizari in primele trei luni ale anului, un numar semnificativ", a declarat Ionut Simion, presedintele AmCham.Desi vorbesc de concedieri, 60% dintre companii spun ca este dificil sa gaseasca angajati calificati." Sunt sectoare care au fost afectate semnificativ, in special cele din industria HoReCa, si va mai dura pana isi vor reveni, chiar daca s-ar elimina aceste conditii. In continuare exista un deficit de personal calificat, care sa raspunda noilor competente, care presupun digital skills, cunostinte profesionale - si am vorbit de atatea ori de lipsa scolilor vocationale, a scolilor profesionale, care sa dea posibilitatea sa avem forta de munca la fel de bine pregatita cum aveam acum 30 de ani", a afirmat Simion.Potrivit sondajului, 45% dintre firmele membre AmCham estimeaza o revenire economica in forma de U pentru economia romaneasca, adica o reactie abrupta la socul epidemic, urmata de o revenire pe termen mediu.Pe de alta parte, un sfert dintre firme se pregatesc pentru o evolutie in forma literei W, in care iau in calcul mai multe valuri de infectii cu COVID. 29% se asteapta la cresterea sau stagnarea cifrei de afaceri si tot 29% cred ca valoarea indicatorului va scadea cu pana la 10 procente.Un sfert dintre firme preconizeaza scaderi de 10-25%, iar 18% dintre respondenti se asteapta la scaderi mai mari de 25%.Principalele avantaje economice ale Romaniei sunt:Din total, 44% spun ca vor reduce investitiile, 35% le vor pastra la aceeasi valoare si 21% se gandesc sa le majoreze. La fel, 55% estimeaza scaderi ale veniturilor, 25% stagnare si 20% cresterea lor.