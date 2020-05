Termenul de obtinere a Certificatelor de Situatie de Urgenta tip 2 a fost prelungit

Ziare.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a anuntat, joi, ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta pentru extinderea perioadei de emitere, si dupa data de 14 mai, a Certificatelor de Situatie de Urgenta tip 2 (Galben), precum si introducerea ca referinta si a lunii mai 2020 pentru diminuarea veniturilor sau incasarilor cu minimum 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie 2020."Asa cum am mai spus, nevoile operatorilor economici sunt extrem de importante pentru noi intrucat ele dau pulsul real al economiei in aceasta perioada. Am venit in intampinarea solicitarilor concrete ale acestora si prelungim termenul de obtinere a Certificatelor de Situatie de Urgenta de tip II, galben, pentru aceia dintre operatorii economici ale caror venituri sau incasari au fost afectate de criza generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Ne dorim ca un numar cat mai mare dintre ei sa obtina un astfel de certificat pentru a le fi mai usor sa se reintegreze in circuitul economic contribuind, astfel, la demersul de repornire a economiei", a declarat ministrul Virgil Popescu, citat in comunicat.Astfel, operatorii economici care au inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 pot solicita online, accesand aplicatia csu.prevenire.gov.ro, pana la data de 15 iunie 2020, eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta.