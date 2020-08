Tipuri de centrale termice. Tu pe care o alegi pentru casa ta?

In functie de combustibilul folosit, exista diferente importante intre tipurile de centrale. Iata care sunt optiunile tale si ce trebuie sa stii despre fiecare in parte:Acest tip de centrala este modern si foarte avantajos, putand fi instalat in orice locuinta: intr-o garsoniera sau intr-o vila spatioasa. Desigur, diferenta va fi, in acest caz, capacitatea centralei, care trebuie aleasa in functie de suprafata locuintei.Centrala termica pe gaz se monteaza pe perete, nu ocupa mult spatiu si este foarte usor de intretinut. Modelele de ultima generatie, cum sunt cele oferite de, sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic, deoarece consuma putin si reutilizeaza gazul ars.De asemenea, sunt accesibile ca pret si pot fi conectate inclusiv la internet, prin conexiune wi-fi, astfel incat sa poti controla temperatura din locuinta chiar de oriunde ai fi.Acest tip de centrala poate fi folosit chiar si atunci cand nu exista o retea de gaze in apropierea locuintei. Au o durata mare de viata, dar sunt foarte masive si trebuie instalate intr-o incapere separata. Prin urmare, nu pot fi instalate intr-un apartament.Sunt eficiente, ieftine si pot functiona atat cu lemne, cat si cu carbune. Vei avea nevoie insa si de un loc special de depozitare pentru lemne sau carbuni.O alternativa moderna la centrala pe lemne, centrala termica pe peleti are caracteristici similare cu aceasta. Are dimensiuni foarte mari, nu poate fi montata intr-un apartament si are nevoie de o camera speciala, atat pentru instalare, cat si pentru depozitarea peletilor.O centrala electrica este o alegere buna, atat pentru o casa, cat si pentru un apartament. Sunt eficiente din punct de vedere energetic, sunt mai ieftine decat centralele pe gaz si reprezinta cea mai buna alegere pentru casele din zone izolate, unde nu exista retea de gaze naturale.De asemenea, daca iti doresti o centrala termica fara emisii poluante in atmosfera, trebuie sa alegi una electrica. Aceste modele pot functiona inclusiv cu energie electrica produsa de centrale eoliene.Se monteaza foarte usor, pe orice perete, sunt usor de intretinut si accesibile. Unul dintre dezavantajele acestui tip de centrala il reprezinta costul ridicat al energiei electrice, comparativ cu pretul gazelor.Tine cont de toate aceste diferente importante si alege tipul de centrala potrivit pentru casa ta.