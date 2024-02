Vanzarile de masini au scazut in luna ianuarie

In luna ianuarie 2010, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 27,8%, respectiv cu 5,3%.

Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 4,9%, respectiv cu 8,4%, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.

Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu autovehicule si motociclete este mai redus atat ca serie bruta cu 29,4% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 29,2%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut fata de luna corespunzatoare a anului precedent, ca serie bruta cu 7,0% si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 4,8%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in luna ianuarie 2010, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o scadere cu 27,8%, scadere provenita atat de la comertul cu autovehicule (-38,7%) cat si de la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (-17,2%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna ianuarie 2010, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o scadere cu 5,3%.

In ceea ce priveste serviciile de piata prestate populatiei, in luna ianuarie 2010 fata de luna precedenta, volumul cifrei de afaceri, serie bruta, a inregistrat o crestere cu 4,9%, provenita in principal de la activitati ale agentiilor turistice si ale tur-operatorilor cu 22,2%.

In ceea ce priveste serviciile de piata prestate populatiei, in luna ianuarie 2010 fata de luna precedenta, volumul cifrei de afaceri, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a inregistrat o crestere cu 8,4%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a inregistrat pe total o scadere cu 29,4%, datorata scaderii comertului cu autovehicule (-41,4%) si comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea

motocicletelor (-28,3%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a inregistrat pe total o scadere cu 29,2%, datorata in principal comertului cu autovehicule (-41,3%).

Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in luna ianuarie 2010 a inregistrat o cifra de afaceri cu 7,0% mai mare comparativ cu luna ianuarie 2009. Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna ianuarie 2010 a inregistrat o cifra de afaceri cu 4,8% mai mare comparativ cu luna ianuarie 2009.