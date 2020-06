A cumpara sau a inchiria, aceasta este intrebarea

Ziare.

com

Din diverse motive, unii oameni nu pot accede la statutul de proprietar. Altfel spus, achizitionarea unei proprietati nu este destinata tuturor.Sa vedem care ar fi unele dintre avantajele si dezavantajele cumpararii vs inchirierii unei proprietati.1. Cumpararea unei case inseamna ca puteti aduce orice imbunatatiri doriti, in mod rezonabil. Atunci cand inchiriati, aveti deseori nevoie de permisiunea proprietarului pentru majoritatea lucrurilor, chiar si pentru a pune simple rafturi sau pentru a zugravi.Mai mult, unii proprietari nu accepta animale de companie sau copii, astfel ca pentru o familie ar putea fi dificil sa gaseasca cu usurinta casa potrivita. Cu toate acestea, inchirierea va ofera flexibilitatea de a va deplasa atunci cand perioada minima de inchiriere expira.2. Daca veti cumpara un imobil prin credit, o mare parte din platile dvs. lunare vor trebui sa acopere dobanzile aferente imprumutului in sine. Acesta fiind si unul motivele pentru care dureaza foarte mult plata creditului.Inchirierea va ofera o flexibilitate suplimentara daca circumstantele dvs. financiare se schimba. Puteti alege sa va mutati undeva veti plati o chirie mai mica. In plus, aveti mai multe optiuni atunci cand alegeti un loc unde sa traiti.Chiar si daca nu veti gasi un loc in zona dorita, avantajul unei chirii mai mici va compensa acest lucru. Dezavantajul este ca inchirierea nu va ofera nimic inapoi pentru investitia dvs., insa a alege sa traiesti intr-un loc mai bun depaseste beneficiile unei investitii.3. Inchirierea unei case sau a unui apartament nu presupune costuri majore in avans, desi se stie ca la inchiriere trebuie sa platesti contravaloarea unei chirii de o luna, in avans. Cu toate astea, costurile sunt incomparabil mai mici.4. Cumpararea unei case sau a unui apartament aduce o mare responsabilitate. Acest lucru inseamna ca, daca ceva nu functioneaza, este responsabilitatea dvs. sa rezolvati si asta poate implica costuri ridicate.Cand inchiriati, este responsabilitatea legala a proprietarului dvs. sa va asigure ca aceste probleme sunt rezolvate. Intr-o casa inchiriata, va aflati dispozitia proprietarilor in calitate de proprietari legali. Daca ei decid sa vanda casa, atunci va trebui sa va mutati.Cand vine vorba de cumparare sau inchiriere, alegeti optiunea care se potriveste cel mai bine circumstantelor si bugetului dumneavoastra. Exista argumente pro si contra la fiecare decizie si, pe masura ce situatia dvs. se schimba, nevoile dvs. se vor schimba.Fie ca ati decis ca inchirierea este o optiune mai buna pentru dvs., sau doriti sa deveniti proprietar, consultati cu atentie anunturile imobiliare , apelati la specialisti in acest domeniu, pentru a va asigura ca decizia finala corespunde nevoilor si bugetului dvs.