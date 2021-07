Ce-au facut romanii cu banii in perioada pandemiei. Sectorul din economie care va aduce cel mai bun profit

Expertii in economie spun ca aceasta este cea mai buna perioada pentru investitii si asta pentru ca pe timp de criza economica preturile sunt scazute.In plina pandemie zona imobiliarelor a fost printre putinele care a fuctionat. In iunie 2021 s-au cumparat cu aproape 8.000 de case, terenuri sau apartamente in plus fata de aceasi luna a anului trecut. Cele mai multe in Bucuresti, Brasov si Ilfov. La polul opus se numara judetele Covasna, Calarasi si Caras Severin.