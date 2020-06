Majoritatea proprietarilor de spatii de birouri mizeaza pe o piata stabila, cu chirii in stagnare. Anul acesta se vor "livra" 200000 de metri patrati

Ziare.

com

Biroul va ramane elementul central al companiilor, dat fiind ca nevoia unei colaborari intense si a interactiunii sociale in sfera profesionala e greu de satisfacut in mediul virtual, efectele acestei perioade fiind asteptate sa se reflecte asupra modului de lucru si a organizarii spatiului de lucru."Biroul viitorului va pune accent pe promovarea interactiunii sociale si a colaborarii. Ne asteptam la un nou mod de lucru, care va presupune un mix intre munca de la birou si cea de la distanta, de acasa sau din alte spatii. Cel mai probabil, angajatii vor prefera sa desfasoare remote acele activitati care presupun lucrul concentrat si sa mearga in birou pentru lucrul colaborativ - intalniri cu clientii, sesiuni de brainstorming, intalniri de proiect si asa mai departe. In acest context, credem ca biroul va trece printr-un proces de redefinire, iar accentul va fi pus pe calitatea spatiului si pe experienta angajatilor, promovand identitatea si cultura spatiului", explica Daniela Popescu (foto), Associate Director Office Advisory in cadrul Colliers International Romania.Majoritatea proprietarilor de spatii de birouri mizeaza pe o piata stabila, cu chirii in stagnare, insa 30% se asteapta mai degraba sa fie nevoie sa scada chiriile pana la sfarsitul acestui an sau cel tarziu in primele trei luni ale anului viitor, conform unui studiu recent al Colliers International, desfasurat in randul a 60 de proprietari de birouri care au portofolii diversificate de spatii, atat in Bucuresti, cat si in orasele regionale.Ofertele comerciale mai bune ar putea preveni cresterea ratei de neocupare in randul chiriasilor care ar putea intampina dificultati in contextul actual. Mai mult de jumatate din proprietari spun ca au resimtit efecte ale epidemiei de Covid-19 si 39% se asteapta ca rata de neocupare sa creasca intr-o oarecare masura in urmatoarele 12-15 luni, in timp ce 35% sunt mai optimisti si mizeaza pe rate stabile de ocupare."Proprietarii si chiriasii au nevoie de mai mult timp pentru a intelege impactul economic generat de Covid-19 inainte de a lua o decizie de renegociere sau reinnoire a contractului de inchiriere, oricare ar fi aceea. In plus, multe companii depind de decizii din tarile unde isi au sediul central, unele grav afectate de Covid-19, ceea ce poate avea un impact asupra deciziei imediate. Pe de alta parte, din cauza distantarii sociale si a noilor norme aplicabile in spatiile de birouri, chiriasii trebuie sa isi estimeze cu atentie spatiul necesar, crescand media de la 8 metri patrati la 15 metri patrati per angajat, care pare sa compenseze impactul generat de munca de acasa. In acest context, luarea unei decizii pare mai dificila, si, pe fondul incertitudinilor existente, probabil ca va duce la o amanare a deciziei, pana cel mai devreme in toamna", precizeaza Sebastian Dragomir, Partner & Head of Office Advisory in cadrul Colliers International Romania.In primele trei luni din acest an, volumul tranzactiilor in piata office s-a situat la jumatate fata de nivelul de peste 100.000 de metri patrati tranzactionati in aceeasi perioada a anului trecut. Insa, cererea neta a urcat usor, de la 25.000 de metri patrati in primul trimestru din 2019, la 27.000 de metri patrati anul acesta. In perioada starii de urgenta, majoritatea companiilor s-au concentrat pe securizarea businessului si pe sustinerea acestuia prin intermediul telemuncii.In ceea ce priveste livrarea de spatii noi de birouri, planurile initiale anuntate pentru 2020 prevedeau livrarea unei suprafete de putin peste 200.000 de metri patrati, iar consultantii Colliers International estimeaza ca majoritatea acestor proiecte vor fi livrate anul acesta, cel tarziu in primele luni ale anului 2021. In plus, anul viitor ar putea fi livrati alti peste 200.000 metri patrati din randul proiectelor deja demarate, in timp ce cladirile care nu au demarat inca lucrarile de construire, dar erau planificate a fi livrate anul viitor, vor fi cel mai probabil decalate pentru perioada 2022-2023. In functie de cum va evolua cererea, in perioada 2022 - 2023, proprietarii ar putea aduce in piata inca in jur de 200.000 metri patrati in fiecare dintre cei doi ani, potrivit Colliers International.