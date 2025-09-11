Francezii cumpără companiile românești la bucată. O nouă afacere locală a fost achiziționată de un colos francez

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:43
Francezii cumpără companiile românești la bucată. O nouă afacere locală a fost achiziționată de un colos francez
La sfârșitul lunii iulie, VINCI Energies – divizia de servicii energetice a gigantului francez VINCI – a cumpărat 100% din acțiunile EnergoBit, o companie de peste 100 de milioane de euro, considerată printre cele mai puternice afaceri antreprenoriale din energie.

Acum, un alt gigant francez, Veolia, face un pas similar, preluând un business antreprenorial local pentru a accelera parcursul către tranziția energetică.

Ieri, Veolia, care raportează afaceri de 439 mil. euro și are 3.600 de angajați, a anunțat achiziția pachetului majoritar din General Me.el Electric (GME), companie antreprenorială specializată în proiectarea, execuția și mentenanța sistemelor electrice, dar și în producția de energie electrică solară și stocarea acesteia în baterii.

Fondată în urmă cu 30 de ani de Valeriu Stoicescu, compania a încheiat anul trecut cu venituri de 185 mil. lei (aprox. 37 mil. euro), în creștere cu 22% față de anul anterior, și cu un profit net de 12 mil. lei, având 178 de angajați. Conform Termene.ro, structura actuală a acționariatului GME este: 77,5% Veolia România Soluții Integrate, 18,25% Valeriu Stoicescu și 4,25% Dumitru Antonescu.

