Mandachi renunta la banii din francizele Spartan: Ce crezi ca a facut Parlamentul?

Ziare.

com

"Spartan este cea mai mare retea de franciza de restaurante din Romania, cu capital integral romanesc (56 restaurante).Ca atare, veniturile din redeventele lunare sunt substantiale si de multe ori esentiale pentru supravietuirea unei afaceri construite pe model de franciza. Astazi(chiar daca retroactiv, voi returna toate adaosurile percepute francizatilor).Nu o fac pentru ca sunt tare bun la inima, ci procedez astfel pentru ca realizez ca suntem cu totii pe marginea prapastiei si, pe care am creat-o cu sacrificii de nedescris.Nu trebuie sa fii vreun geniu ca sa decizi astfel:De asemenea, la toata gama de francize pe care o detin (centru spa, cafenea, restaurant fine-dining, fitness, ballroom events) ANULEZ REDEVENTELE, NU LE AMAN.Atentie, chiar dupa ce se deschid terasele, acum, chiar in perioada aceasta in care livram, inclusiv cand vor functiona la turatie maxima, eu nu percep niciun cent.A adoptat o lege total pe dos. Cica pentru perioada asta, cat suntem incuiati cu lacatele prin lege, ni se AMANA plata la chirii. Doamne ma iarta, dar de unde si pana unde?", scrie Mandachi pe Facebook.Omul de afaceri sucevean sustine ca a trimis o scrisoare deschisa catre guvern si presedinte, in numele mai multor lanturi de restaurante, in care il roaga pe Iohannis sa nu promulge legea prin care se amana plata chiriilor, pentru ca ar intra cu totii in faliment."Sper ca Presedintele sa NU promulge o lege prin care amana chiria. Amanarea chiriei (acum, cand suntem prin lege inchisi, va dati seama????) ne pune lacat definitiv. Ce absurditate, ce lasitate din partea unora care ne percep chirii in perioada in care suntem inchisi prin lege. Ma refer doar la unele malluri, nu la toate. Este ceva de domeniul filmelor SF. Dar unii au tupeul asta nesimtit pentru ca statul roman le permite asta prin lege.", spune patronul lantului Spartan.Reactia vine dupa ce Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul Guvernului privind masurile prevazute in timpul starii de alerta, cu 67 de pagini de modificari , care mai de care mai controversate.