Arafat: Supermarketurile care nu iau temperatura oamenilor pot fi amendate

Este vorba despre supermarketuri sau locuri cu cel putin 50 de angajati."Termoscanarea. Regula e regula. Daca nu ia (institutia - n.red.) temperatura la intrare, poate fi amendata. Daca este o decizie luata de autoritati ca la supermarketuri, locuri unde lucreaza peste 50 de persoane, sa trebuiasca clar sa ia temperatura, va trebui sa respecte regula si sa termoscaneze (institutia - n.red.).Cine nu o va face si vine Directia de Sanatate Publica sau organele de control e posibil sa fie amendat", a anuntat Raed Arafat miercuri, intr-o conferinta de presa."Este vorba despre protectia celor din acel spatiu", a punctat el.Precizarile vin in conditiile in care nu toate supermarketurile au implementat aceasta masura, desi este obligatorie in starea de alerta.Incepand din 15 mai, Romania se afla in stare de alerta, impusa in contextul crizei COVID-19.In perioada starii de alerta, institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati economice de lucru cu publicul, ce implica accesul persoanelor in interiorul cladirilor, trebuie sa ia mai multe masuri pentru organizarea activitatilor.Astfel, accesul in interior trebuie sa fie organizat pentru a fi asigurata o suprafata minima de 4 mp pentru fiecare client si persoana, dar si o distanta minima de 2 mp pentru oricare doua persoane apropiate.De asemenea, nu trebuie sa fie permis accesul persoanelor a caror temperatura corporala depaseste 37,3 grade Celsius.Aceasta decizie a starnit diverse reactii de revolta, asa ca Arafat a tinut sa mentioneze ca termoscanarea nu e periculoasa."Termoscanarea e facuta de la distanta, nu-ti ia datele, nu-ti ia CNP-ul de pe frunte, iti ia temperatura, nu-ti face absolut nimic. Daca e la un nivel inalt temperatura, iti recomanda sa mergi la medic., este mai mult vorba despre protectia celor care sunt intr-un spatiu. Si acum, cand am venit aici, pompierul m-a oprit si mi-a luat temperatura si sunt convins ca a luat temperatura si celorlalti. Nu este nimic rau in acest lucru", a subliniat Raed Arafat.