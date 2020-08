3 aspecte pe care sa le ai in vedere atunci cand calatoresti in Germania

transport persoane Romania - Germania

Salariul minim pe economie, in Germania, este de 9,19 de euro pe ora, in timp ce in Romania este de doar 2,68 euro. Diferenta aceasta uriasa a convins cu siguranta multi romani sa calce pragul acestei tari.De asemenea, nu toti romanii pleaca in Germania ca sa lucreze. Sunt si multi romani care aleg sa viziteze Germania pentru potentialul sau turistic, despre care putem afirma ca este imens.Indiferent care sunt motivele pentru care ai decis sa mergi in Germania, in acest articol iti vom prezenta 3 aspecte interesante pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand calatoresti in Germania. Sigur iti vor fi de ajutor:Asa cum spuneam si mai sus si dupa cum probabil multi dintre voi stiti deja prea bine, salariile in Germania sunt mult mai mari decat la noi. Acesta reprezinta principalul motiv pentru care mai bine 750.000 de romani au ales sa lucreze acolo.Vorbim asadar despre un salariu minim de cel putin 1.500 de euro pe luna, iar daca vorbim despre salariul mediu acesta urca pana la 2.100 de euro.Sigur, exista domenii cu mult mai bine platite. De exemplu, in domeniul medical se castiga aproximativ 49.000 de euro pe an, acesta fiind salariul mediu pentru cei aflati la inceput de drum. Odata acumulata o cantitate mai mare de experienta, salariul poate urca chiar si pana la 400.000 de euro pe an.Chiar si conditiile de munca sunt mult mai bune. Sunt companii care ofera pana la 30 de zile de concediu de odihna si totodata orele de lucru sunt mai putine decat la noi, in mod obisnuit.Multe dintre ofertele locurilor de munca includ si cazarea, iar daca gasesti un astfel de job te poti considera norocos deoarece ai scapat de niste cheltuieli deloc mici. Totusi, ar trebui sa stii ca in Germania nu sunt foarte mari chiriile, o garsoniera fiind undeva la 350 de euro pe luna.Preturile difera insa foarte mult in functie de oras si de zona in care se afla respectiva garsoniera, ceea ce e ceva normal totusi.Daca vom compara costurile chiriei in Germania cu salariul putem deduce totusi ca, oricat de scumpa ar fi chiria, tot poti pune ceva deoparte in fiecare luna.Nu este deloc dificil sa gasesti o cursa libera Romania - Germania. Astfel de curse au loc saptamanal, zeci sau poate chiar sute de companii activand in acest domeniu.Totusi, noi iti recomandam sa mergi la sigur si sa colaborezi cu Magic Trans iar astfel sigur nu vei regreta. Vei beneficia de conditii de transport excelente, siguranta si de un pret corect.