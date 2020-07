5 cele mai bune sfaturi de ingrijire a mainilor

Iata ce trebuie sa stii pentru a te bucura in permanenta de un aspect sanatos si frumos al mainilor, dar si ca sa previi imbatrinirea lor prematura.Chiar daca in aceasta perioada se recomanda spalarea frecventa al mainilor, nu uita ca, in acest fel, pielea isi pierde din elasticitate din cauza deshidratarii. Intrucat pielea mainilor are nevoie de un anumit nivel de hidratare, asigura-te ca il obtii prin diverse metode.Foloseste lotiuni sau creme, dupa fiecare spalare, pentru ca in acest fel ajuti pielea sa isi recapete elasticitatea si hidratarea de care are nevoie. De exemplu, o crema de maini cu colagen si elastina va reface acest echilibru intrucat cele doua proteine contribuie la elasticitatea tesuturilor, iar pielea mainilor va fi mai ferma si va avea un aspect tonifiat.Asigura-te ca ai cu tine, mereu, o crema care sa te protejeze.Produsele de curatare folosite in casa dar si dezinfectantii vin la pachet si cu o deshidratare sporita a mainilor din cauza procentului ridicat de agenti chimici continuti.De aceea, poarta manusi la treburile casnice, atunci cand folosesti solutii de curatare. Dupa ce ai terminat treaba, unge mainile cu o crema hidratanta pentru a reda pielii un aspect matasos.Acorda-le o atentie speciala, folosind produse de exfoliere si hidratarePe langa rutina de protectie a mainilor dupa fiecare spalare, saptamanal, formeaza-ti un ritual special de ingrijire. Din acesta nu trebuie sa lipseasca o exfoliere usoara, urmata de hidratarea cu crema obisnuita. Prin exfoliere, pielea este curatata in profunzime si sunt eliminate si celulele moarte de la suprafata sa.Poti aplica pe maini o masca speciala, pe care, fie o prepari acasa, fie o cumperi de la un magazin de profil. O crema cu glicerina sau silicon, de exemplu, va forma un strat protector ce va pastra nivelul de hidratare al pielii un timp mai indelungat.Nu uita sa acorzi atentie si unghiilor, care trebuie curatate de resturile de oja iar cuticulele trebuie impinse usor spre baza unghiei, ca sa previi patrunderea microbilor. Aplica, apoi, un produs de protectie: un ulei pentru cuticule sau o masca pentru maini si unghii.Expunerea la factori externi si chimici distruge stratul protector al epidermei, lasand senzatia de piele uscata, care "te strange". Sapunurile antibacteriene au si ele acest efect, de aceea, incearca sa te speli doar cu produse ce contin ingrediente naturale.Sapunurile naturale au o textura delicata, care se adapteaza cel mai bine pH-ului pielii, iar uleiurile esentiale continute refac stratul lipidic protector al acesteia. Avand o baza vegetala, un sapun cu unt de Shea , iasomie sau lavanda curata pielea delicat, fara s-o usuce, iar elementele nutritive sunt absorbite cel mai bine in piele, ajutand la refacerea ei.In plus, nu uita ca temperatura apei folosite la spalare nu trebuie sa fie foarte mare!Un sfat frecvent al medicilor dermatologi, si nu numai, este de a ne proteja tenul de efectul radiatiilor ultraviolete, folosind creme cu factor de protectie mare.Aceasta recomandare se aplica si in cazul mainilor, deoarece caldura soarelui are ca efect eliminarea mai rapida a apei din organism, mai ales pentru zonele expuse. E important sa iti protejezi si mainile cu produse cu un factor de protectie mare, tinand cont ca sunt la fel de expuse ca si tenul la soare si radiatii ultraviolete, chiar si iarna.De asemenea, aparitia petelor maronii, pe maini sau pe brate, nu e cauzata doar de inaintarea in varsta, ci este si o consecinta a expunerii incorecte la soare.Nu uita deci ca, in momentul in care achizitionezi o noua crema de maini, sa te asiguri ca aceasta are un factor de protectie corespunzator.Indiferent de probleme aparute, este important sa stii ca ai la indemana numeroase solutii care te ajuta sa pastrezi un aspect tonifiat si hidratat al mainilor.