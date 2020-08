5 greseli de amenajare pentru o bucatarie mica si cum sa le eviti

Proiectarea unei bucatarii moderne poate fi o sarcina dificila, mai ales in contextul unei provocari precum spatiul restrans in care sa incapa atat mobilierul si electrocasnicele mari, cat si zona de servit masa.Eventualele greseli de proiectare pot fi evitate prin aplecarea atentiei asupra unor aspecte importante, care fac diferenta. In absenta unei solutii software specializate in proiectarea de design interior sau a serviciilor unui profesionist, gasesti mai jos cateva idei care pot servi drept ghid in amenajarea unei bucatarii de dimensiuni reduse.In general, atunci cand amenajezi o camera mica trebuie sa acorzi maxima atentie jocurilor de proportii pe care ti le poti permite. In mod cert, primul lucru de care ai nevoie este planul incaperii. In functie de acesta, poti intelege ce si unde se poate instala, astfel incat spatiul sa fie cat mai bine organizat.De exemplu, este foarte important sa intelegi daca poti beneficia de incastrarea echipamentelor electrocasnice sau nu - achizitia unora care sunt fie prea mari, fie insuficiente reprezinta o greseala generata de absenta unei masuratori corecte.Pentru anumite electrocasnice mari, precum cuptorul sau frigiderul, trebuie sa iei in considerare inclusiv deschiderea usii, astfel incat aceasta sa nu obtureze circulatia sau sa loveasca alte piese de mobilier.Intr-un spatiu restrictiv, este absolut necesara folosirea oricarui colt sau unghi ce poate deveni util. Astfel, evitarea de a fructifica verticala camerei in cazul bucatariilor mici limiteaza capacitatea de depozitare si creeaza senzatia unui spatiu pe jumatate gol, chiar irosit.Mobilierul ar trebui sa fie inaltat pana la nivelul tavanului - pentru diversitate si armonizarea formelor, poti opta atat pentru dulap inchis, cat si pentru organizatoare de perete fara usi.In mod uzual, nu se pozitioneaza dulap de perete chiar deasupra spatiului de gatit dar, daca alegi aceasta solutie, mai ales in cazul unui tavan inalt, zona libera ar trebui sa fie de minim 90 cm pe inaltime.Una dintre cele mai intalnite greseli in proiectarea mobilierului de bucatarie este ignorarea spatiului necesar pentru circulatie. Chiar daca disponibilitatea camerei este limitata, exista artificii de design care sa imbunatateasca perceptia de spatialitate, cu atentie la deschiderea usilor si a sertarelor.Intr-o bucatarie de dimensiuni reduse este indicat sa optezi pentru o masa pliabila si scaune de dimensiuni mici -- care sa fie depozitate la perete sau intr-un colt atunci cand nu sunt utilizate.Ignorarea organizarii spatiului efectiv de actiune este o alta greseala care poate genera un disconfort accentuat. Idealul triunghiului de lucru - format din suprafata de gatit, chiuveta si frigider - impune o distanta de 1 pana la 2,5 m intre elementele care il compun.Aceasta zona poate fi dispusa pe colt, deci in forma de L, ori chiar liniar, pe un singur perete, urmarind accesul rapid la spatiile de depozitare si la electrocasnicele mari. Asadar, considerand necesitatile spatiului de gatit si posibilitatile efective din incapere, este foarte important ca in zona de lucru sa beneficiezi de mobilitate optima.Prioritizarea designului si ignorarea laturii functionale a mobilierului genereaza o luminozitate insuficienta in bucatarie, mai ales in spatiul de lucru. Aceasta este o greseala aducatoare de stres, deoarece umbrele sau chiar absenta unei surse corespunzatoare de iluminat pot crea teren propice accidentarilor.In consecinta, este foarte importanta calcularea necesarului de lumina pentru intreaga suprafata, precum si identificarea posibilitatilor de instalare de surse modulare - de obicei pe baza de leduri.Detaliul care face diferenta in luminozitatea unei bucatarii de dimenisuni reduse este paleta de culori aleasa pentru decorarea peretilor. Nuantele deschise, reflexiile de oglinzi sau geamuri pe usile dulapurilor verticale creeaza un efect placut de iluminare, comparativ cu tonurile sobre sau inchise care restrang vizibil spatiul, deci sunt mai potrivite in bucatariile mari.Pentru o compozitie unitara, este necesar sa acorzi atentie si culorilor de mobilier, faianta si gresie.In concluzie, daca realizarea ei respecta principii simple de design si se concetreaza asupra functionalitatii, o bucatarie mica poate deveni suficient de incapatoare si cocheta in acelasi timp.Fie ca o alegi in plan deschis, pentru a-i conferi amploare prin conectarea la camera de zi, ori decizi sa o pastrezi inchisa, bucataria de dimensiuni reduse va forma un spatiu confortabil si atragator, de care te poti indragosti in fiecare zi.