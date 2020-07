Alege haine de blana de inalta clasa

Paisi

Cu o haina atat de eleganta, iti poti crea imagini potrivite pentru fiecare zi si pentru fiecare eveniment.Mai mult decat atat, in magazinul online paisishop.ro poti gasi colectii de blanuri, precum Class, Fusion, dar si colectii de blana la reducere, care includ jachete, veste, pardesie, cape, toate realizate din blanuri moi de miel, vizon, chinchila, vulpe, zibelina.Blana naturala este o adevarata revelatie pentru orice designer si stilist care doreste sa experimenteze. Pentru a crea o haina de blana sunt utilizate diferite materiale si tehnici.Daca anterior, tehnica clasica verticala a centurilor de conectare era folosita peste tot, acum imaginea oglinda iese in prim plan si ofera obiectului de vestimentatie un caracter mai interesant.Posibilitatile designerilor de la Paisi sunt nelimitate, pornind de la varietatea de modele si culori, si terminand cu lungimea modelului. Modelele pot diferi semnificativ unele de altele. Blana este o piesa de imbracaminte de exterior aparte, a carei decoratie este insasi culoarea blanii si dispunerea neobisnuita a valurilor.Doar ca blana astazi, poate surprinde mai greu pe cineva, asa ca designerii de la Paisi au invatat sa o prelucreze in diferite moduri pentru a obtine un aspect excelent si a adauga noi caracteristici.In sezonul 2019-2020 haina de blana poate fi purtata stransa pe corp sau mai lejera, mai lunga sau mai scurta si cu croieli asimetrice sau drepte. A cumpara sau nu o haina de blana naturala este alegerea fiecarei femei. Pardesiul de blana sau de piele de inalta calitate, desi pare foarte scump, poate dura pana la 10 ani. Dar un astfel de model ar trebui sa fie depozitat corect si intretinut de asemeni, corect.Blana poate fi foarte capricioasa in timpul procesului de purtare. Pe langa celebrele modele clasice, pe pasarelele au aparut versiuni complet noi de haine de blana. Modelele care au fost demonstrate in noile colectii contin multe idei interesante, remarcand, in special modelele de brand Class.Modelele Class intruchipeaza un statut ridicat si sunt prezentate sub forma de pardesie simple, usor scurtate, cu un val mic si curat. Linia umerilor este draguta, iar gulerul standard sau sal arata laconic. De aceea, designerii sunt concentrati pe purtarea zilnica a vestimentatiile din blana naturala, iar minimalismul urban vine in prim plan.Aceste pardesie au foarte multe in comun cu paltoanele clasice, lungimea lor se opreste adesea la genunchi si exista fante laterale. Detaliile unui astfel de model sunt interesante, deoarece multi designeri si-au dar concursul pentru realizarea lor.