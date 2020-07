Cum sa accesorizezi o rochie stil baby doll

Rochiile baby doll raman in tendinte, deoarece sunt versatile, elegante, comode si evidentiaza atat bustul, cat si silueta in ansamblu.In plus, rochia baby doll poate masca unele imperfectiuni din zona taliei, fiind potrivita pentru orice tip de silueta.Descopera care sunt accesoriile ideale pentru o rochie baby doll si unde o poti purta, din randurile de mai jos!Cauti rochii de seara scurte ? Opteaza pentru modele baby doll, care revin la moda in fiecare sezon si atrag atentia asupra decolteului. De regula, rochiile baby doll se poarta in special la evenimente care au loc seara, precum nuntile, botezurile sau galele, dar se potrivesc si pentru plimbari in parc sau iesiri in oras, daca alegi modele casual.Daca ai fost invitata la un eveniment deosebit, poti sa imbraci o rochie baby doll colorata, din voal, cu un decolteu superb din dantela. Din cauza rochiei colorate, este indicat sa nu exagerezi cu accesoriile. Acestea trebuie sa fie cat mai simple, pentru a nu distrage atentia de la tinuta.Vrei sa te imbraci ca o printesa? Alege o rochie baby doll, care-ti ofera eleganta, frumusete si te aduce in centrul atentiei. O poti accesoriza cu o pereche de sandale cu platforma si o poseta simpla, neagra.Este recomandat sa eviti pantofii stiletto, care nu se potrivesc cu rochiile baby doll. Pentru o tinuta casual, alege o rochie baby doll cu dungi marinaresti sau cu imprimeuri florale, pe care sa le asortezi cu espadrile, balerini sau chiar pantofi sport si o geanta simpla.Din fericire, atunci cand te gandesti la o rochie baby doll, nu trebuie sa te preocupi prea mult de accesorii. Modelul in sine este piesa centrala a oricarei tinute, insa poti tine cont de cateva reguli de baza, ca sa n-o accesorizezi gresit.In ceea ce priveste bijuteriile, atunci cand alegi o rochie baby doll pentru seara, opteaza pentru modele simple si minimaliste, indiferent daca vorbim despre bratari, cercei sau inele. Nu purta coliere statement, de dimensiuni mari, deoarece vor incarca inutil tinuta.Rochia baby doll poate fi purtata si ziua, daca materialul iti permite. Totusi, daca alegi sa porti un astfel de model pe timpul zilei, alege unul in culori neutre.In sezonul rece, poarta rochia babydoll cu o jacheta din piele sau un palton larg, care mai estompeaza din eleganta rochiei. Nu stii ce incaltaminte sa alegi? Se potrivesc balerinii, sandalele joase sau cizmele fara toc.Pentru seara, poarta o rochie baby doll pretioasa, pe care sa o asortezi cu pantofi sau sandale cu toc. Aceste variante de incaltaminte iti alungesc silueta si te fac sa pari mai inalta si mai slaba.Rochia baby doll este extrem de versatila si comoda! Alege cel putin doua modele pe care sa le introduci in dressing, cate una pentru fiecare tip de tinuta - casual sau eleganta.Cu ajutorul lor, vei reusi sa obtii outfituri elegante, care sa-ti puna in evidenta silueta, indiferent de tipul ei.Care este parerea ta despre rochia baby doll?