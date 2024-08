Facturis-Online.ro lanseaza cea mai ieftina aplicatie de facturare pe telefoanele mobile

Cu numai 150 ron/an, orice antreprenor poate avea acces oricand si de oriunde, la orice raport privind activitatea firmei. Aplicatie speciala pt. telefoanele sau tabletele cu iOS si Android.

Midsoft It Group lanseaza pe piata din Romania o aplicatie de facturare si stocuri online care functioneaza pe orice fel de device conectat la internet: calculator, laptop, telefon mobil si tableta cu iOS si Android. O astfel de aplicatie de facturare in cloud este indispensabila oricarui antreprenor aflat la inceput de drum care doreste sa fie permanent in contact cu propria afacere.

Cu numai 2,8 EUR/luna (12,5 RON/luna - adica 150 RON/an) orice antreprenor poate avea acces oricand si de oriunde, la orice raport privind activitatea firmei.

Dezvoltatorul acestei aplicatii sustine ca a fost necesara implentarea aplicatiei si pe telefoanele mobile, deoarece trebuie tinut pasul cu tehnologia in cloud care evolueaza si datorita faptului ca din ce in ce mai multi clienti cereau aceasta facilitate a aplicatiei. Acestia doreau sa nu depinda de un calculator fix, sa poata fi flexibili si sa emita facturi, chitante si proforme oricand, de oriunde.

Facturis-Online.ro se diferentiaza fata de aplicatiile concurente prin mai multe optiuni cum ar fi:

Ads

numarul nelimitat de utilizatori si documente emise.

functii API de interconectare cu magazinele online.

gestiunea tuturor punctelor de lucru pentru aceiasi firma.

Facturis-Online.ro nu este numai o aplicatie de facturare in cloud, ea avand deasemenea optiunea pentru gestiunea stocurilor si contabilitate primara, astfel incat utilizatorul aplicatiei sa poata avea o imagine de ansamblu asupra vanzarilor, incasarilor, stocurilor, fisei clienti etc.

Ads