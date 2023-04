Florentina Totth, despre dubla provocare de la Schneider Electric Romania

Florentina Totth este prima femeie country manager, dar si primul roman aflat la carma companiei Schneider Electric Romania, incepand cu 1 februarie.

Una din misiunile pe care si le asuma din aceasta pozitie este cea de a-i determina pe romani sa utilizeze intr-un mod eficient resursele de energie.

"Dezvoltandu-ma in filozofia si in valorile Schneider Electric, este normal sa aplic si acasa aceleasi principii de utilizare eficienta a resurselor energetice. Exista aceasta preocupare in familia mea si incercam sa le insuflam si prietenilor aceasta abordare asupra consumului de energie", spune Florentina Totth, intr-un interviu acordat Business24.

Managerul vorbeste cu deschidere despre viitorul sau in aceasta functie, care nu-i va afecta major viata de familie, pentru ca, spune acesta, aici are "un beneficiu rar intalnit in prezent pe piata muncii - un echilibru intre viata profesionala si cea personala".

