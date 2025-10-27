Idei de afaceri: Deschide o librarie online!

Miercuri, 22 Decembrie 2010, ora 10:27
10924 citiri
Idei de afaceri: Deschide o librarie online!

Una dintre cele mai profitabile si usoare afaceri ale momentului este libraria online. Aceasta afacere poate fi pornita foarte rapid si simplu prin intermediul unui magazine online care iti permite sa vinzi orice.

Metoda de a cumpara carti online este astazi preferata de foarte multi oameni deoarece astfel economisesc foarte mult timp, iar in unele cazuri preturile cartilor online sunt mai mici decat ale celor cumparate direct din librarie.

Costurile suportate de o librarie online sunt infinit mai mici prin comparatie cu cele ale unei librarii reale care implica plata unei chirii, precum si plata angajatilor (librari, vanzatori), acestea fiind doar unele dintre costurile majore pe care libraria online le elimina. Citeste mai multe despre Deschide o librarie online! pe afacerilacheie.net.

Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Miracolul economic polonez a devenit o realitate, cea mai mare economie europeană oferindu-le cetățenilor săi un nivel de trai similar cu cel al britanicilor, în vreme ce, recent, economia...
Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”
Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”
Vicepremierul bulgar și ministru al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a acuzat recent autoritățile române de blocarea proiectelor care vizează extinderea conectivității de-a lungul...
#librarie online, #deschidere librarie, #afaceri librarie , #idei afaceri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! Gigi Becali s-a intors catre camerele de filmat si a facut un singur gest, la sfintirea Catedralei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
  2. Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”
  3. Un oraș din România vrea să prindă cursa pentru inteligența artificială în administrație, cu sprijinul Guvernului Ungariei
  4. România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
  5. Parcul fotovoltaic din România deținut de cel mai bogat ucrainean va putea alimenta până la 50.000 de gospodării FOTO
  6. Motivele pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  7. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  8. Planeta sub asediu. Industriile care ne otrăvesc viitorul și cum lipsa taxelor pe carbon le lasă nepedepsite
  9. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  10. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO