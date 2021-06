Idei de afaceri familiale, rentabile si usor de implementat

Sere incalzite

Covrigarie

Crescatorie de prepelite

Cresterea albinelor

Sapun de casa

Sunt multe afaceri de familie care pot fi demarate cu un buget mic si mediu, dar cu foarte mult efort si entuziasm, pot duce la rezultate excelente, asa cum sunt si cele despre care vorbim in cele ce urmeaza.Este genul de afacere de familie perfecta, atata vreme cat exista o suprafata de teren de dimensiune optima care sa contribuie la eficientizarea activitatii. Serele incalzite permit obtinerea de trufandale, a culturilor duble sau chiar triple, foarte eficiente. Dincolo de amenajarea efectiva a serelor, cel mai important aspect este cel al sursei de caldura care sa mentina temperatura optima in interior, iar una dintre cele mai eficiente si rentabile solutii o reprezinta. Acestea pot furniza abur sub presiune, care poate fi folosit ca agent termic eficient in interiorul serelor, dar va fi si o sursa economica de incalzire a locuintelor. Aceste generatoare de abur au un randament termic ridicat, fiabilitate si durata de exploatare ridicata, sarcini termice si emisii reduse de noxe.Serele incalzite produc recolte bogate, constante si sunt usor de intretinut, fiind genul de afacere care aduce beneficii financiare constante, cu atat mai mult cu cat fructele si legumele autohtone (de la capsuni la rosii) sunt preferate de consumatori.Se spune ca aspectul placut al produselor vinde. In cazul covrigilor, cea mai buna reclama o face mirosul. Covrigaria este genul de afacere care se poate pune pe picioare rapid si care ramane rentabila. Un alt avantaj este simplitatea procesului tehnologic care poate fi foarte usor realizat de o familie. Covrigii sunt o marfa usor vandabila si se pot comercializa tot anul. Mirosul apetisant al covrigilor calzi le face reclama gratuita, iar daca covrigaria este amplasata intr-un loc cu trafic, succesul este garantat. Mai merita spus ca o covrigarie poate vine de la 1000 la 5000 de covrigi pe zi, in functie de capacitate si de cat de intens este circulat locul unde este amplasata.Adaptarea la tendintele generale este una din conditiile unei afaceri de succes, iar crescatoria de prepelite asta face. Interesul constant pe care il manifesta oamenii din ce in ce mai intens, pentru o alimentatie sanatoasa, au facut din ouale de prepelita, dar si din carnea acestora alimente foarte cautate.O afacere care sa aiba ca obiectiv cresterea si vanzarea oualor si a carnii de prepelita poate evolua pe masura ce se dezvolta o piata de desfacere. Foarte cautate, ouale de prepelita se vand usor, iar prepelitele sunt foarte productive. Se poate incepe cu doar cateva prepelite, pentru ca, practic, de la 20 de exemplare in sus, costurile pentru intretinerea acestora sunt complet amortizate din vanzarea oualor si pot deja sa aduca profit. Nu trebuie omis faptul ca nu doar carnea si ouale sunt apreciate, ci si penele.Desi este o afacere foarte profitabila, care nu necesita investitii foarte mari, cresterea albinelor are foarte multe secrete si poate fi practicata, cu real succes, de cunoscatori. Totusi, nu este foarte complicat sa amenajezi o prisaca, iar pe masura ce se obtin venituri din vanzarea mierii de albine, aceasta se poate dezvolta.Beneficiile sunt si mai mari daca mierea este certificata ecologic. Chiar daca poate parea mai complicat, o astfel de afacere cu miere ecologica se poate pune pe picioare relativ repede si va aduce avantaje nu doar producatorului, ci si mediului. In cazul crescatorilor de albine trebuie luat in calcul si suportul oferit de UE, care a implementat mai multe programe si politici de sprijin, foarte avantajoase pentru producatorii de miere, indiferent de numarul de familii de albine pe care acestia il detin.Revenirea la traditii este incurajata, dar si foarte necesara. Una dintre traditiile care pot sa devina o afacere de succes, extrem de simplu de realizat, este cea de fabricare a sapunului de casa. Acesta este genul de afacere care nu are nevoie de investitii, materia prima pentru fabricarea sapunului fiind usor de procurat, mai ales in mediul rural. Prepararea sapunului este foarte simpla si adaugarea de esente, plante sau extracte naturale il poate face extrem de apreciat si, in consecinta, cautat.Probabil ca singura dificultate o constituie comercializarea, dar daca acesta este calitativ, clientii nu vor intarzia sa apara.