Radu Vilceanu, ContentSpeed: De la sfatul parintesc la "ceva profitabil"

Radu Vilceanu, CEO ContentSpeed, este unul dintre cei mai cunoscuti si respectati antreprenori din industria comertului electronic din Romania. Totul a pornit de la o discutie cu tatal sau, iar in 2013 ideea sa aducea o cifra de afaceri de 600.000 de euro.

Si creste cu 50% in 2014, promite antreprenorul. Mai mult, isi asuma o misiune in businessul autohton: "Misiunea mea in business a fost si ramane cresterea comertului electronic", spune tanarul antreprenor.

"De la parintii mei am invatat ce inseamna start-up-ul si antreprenoriatul in Romania. Ulterior am inceput sa urmaresc cu interes evolutia antreprenorilor din marile companii de profil international", spune Vilceanu, pentru Business24.

Acum alaturi de tatal sau isi petrece cele mai relaxante momente, la "o partida de tenis", iar ziua de 1 mai si-o va petrece in Vama Veche, dar nu neaparat la plaja, ci la inaugurarea Campaning Sandalandala organizata de Zorile Store.

