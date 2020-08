Sistemul de Cheie Unica - atunci cand te-ai saturat de prea multe chei intr-un breloc

Este o solutie confortabila si sigura ce a inceput sa devina tot mai populara.Acest sistem presupune realizarea unui numar de butuci (cilindri) de usa ce au aceeasi configuratie a mecanismului de deschidere, astfel incat sa poata fi deschisi cu o singura cheie.In primul rand, isi doresc simplitate si confort. Doresc sa se elibereze de manunchiul de diverse chei din buzunar sau geanta. Nu mai trebuie sa se intrebe care cheie deschide o anumita usa.In al doilea rand, sunt multumiti de flexibilitatea pe care o ofera sistemul de cheie unica. In momentul cand dai o comanda de astfel de sistem nu trebuie sa incluzi doar, ci si lacate sau broaste aplicate.Unele persoane doresc sa folosesc aceeasi cheie atat pentru intrarea in casa, cat si pentru pentru intrarea la birou, casa de la tara sau casa de vacanta. Posibilitatile sunt nenumarate.Puteti oferi persoanelor care se ocupa de curatenie sau securitate o singura cheie, iar cu ajutorul unei organigrame chiar sa le limitati accesul in anumite incaperi.In primul rand la acest sistem se ofera doar butuci de usa din alama, care sunt rezistenti in timp si nu corodeaza nici la utilizarea in exterior, la conditii atmosferice diverse.De asemenea, daca se dispune de un buget mai mare, se poate alege o cheie ce are card de proprietate, o cheie reversibila amprentata ce nu poate fi duplicata fara acest card.Pentru a beneficia de cheia unica, trebuie sa stii exact ce incuietori vrei sa deschizi. Apoi sa iti notezi dimensiunile incuietorilor (dimensiunea butucului, a broastei cu buton sau a lacatului). Cand ai aceste informatii trebuie sa completezi formularul de contact de pe site-ul Fernand.ro pentru a se trimite cererea deTelefonic puteti beneficia inclusiv de consultanta in determinarea dimensiunii corecte a produselor dvs de feronerie si de mult mai multe informatii legate de sistemul de cheie unica.este primul magazin online din Romania specializat in produse Made In Franta din domeniul feroneriei, sigurantei, bricolajului, curateniei etc. Isi doreste sa fie un asistent de incredere, care sa te ghideze in jungla produselor de feronerie si bricolaj: cilindri de siguranta, broaste si yale, lacate si antifurturi, manere si accesorii pentru usi si ferestre, scari si schele, produse de curatenie, de aici vine si sloganul Facem Treaba Impreuna.