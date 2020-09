Stilul industrial, care sunt piesele care il pun in valoare

Caracteristicile stilului industrial au fost si sunt mai presus de toate designul incaperilor deschise, cu tavane inalte, pereti din sticla structurata si otel si ferestre de dimensiuni mari. Farmecul functional al peretilor netencuiti, al tevilor expuse, al zidariei vizibile, sau al pardoselilor brute a fost pastrat si celebrat din dragostea pentru imperfect, neterminat si folosit. Caramizile, otelul, metalul, pielea, deseurile netratate si betonul creeaza ambianta bruta dorita.Tot mobilierul in stil industrial are un lucru in comun: trebuie sa fie curat, racoros si functional. Metalele grele precum fierul, aluminiul si otelul dau tonul luminilor, paturilor, rafturilor cadrelor de masa sau unor scaune pentru bar sudate grosier. Vopseaua mata sau metalul ruginit fac ca stilul industrial al casei tale sa arate perfect.Ca orice alt stil de amenajare, stilul industrial traieste din detalii. Accesoriile si decorul completeaza aspectul total al locuintei. Important: stilul industrial nu poate tolera prea multe bibelouri si elemente de decor. In general, decoratiunile nu trebuie sa intre nici in zona romantico-jucausa, nici in clasic-eleganta sau in plin de farmec. In schimb, articolele interesante, cum ar fi lampile industriale, vazele de cupru si afisele moderne, sunt alegeri bune. Pernele sau covoarele pot fi, de asemenea, folosite, dar ele trebuie sa se potriveasca cu aspectul industrial.Exista anumite piese de mobilier care reusesc sa puna in valoare stilul industrial, de aceea este important sa le cunosti daca iti doresti acest design pentru casa ta:* un plan deschis in care bucataria, sufrageria, camera de zi si dormitorul se imbina perfect,* tavane inalte, pereti din caramida expusa (sau un tapet care imita caramida), conducte expuse, beton sau sapa ca pardoseala, ferestre mari,* o multime de metal si lemn netratat,* semne clare de uzura pe piesele de mobilier alese,* utilizarea improvizata si deturnata a obiectelor industriale, mese de bar din metal,* folosirea unor nuante si tonuri bej si maro, nuante rosii ruginite, precum si culorile predominante gri, antracit si negru,* mobilier redus bazat pe motto-ul "mai putin este mai mult" (putin mobilier bine ales si asezat inteligent care creeaza senzatia de spatiu si deschidere) sau mobilier modular,* lampi industriale supradimensionate din metal sau tabla de otel emailat asociat cu becuri goale si lumini foarfece,* canapea sau fotoliu din piele.Nu uita, stilul industrial se bazeaza in mare parte pe piese functionale, din anumite materiale si cu un design modern combinat cu stilul retro, insa poti fi creativa si poti oferi interiorului tau in stil industrial mai multa personalitate folosind propriile idei.Sursa de imagine:archideaphoto / Shutterstock.com