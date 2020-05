Ultima saptamana in care poti aplica la Social Impact Award, competitie cu premii de 5.000 de euro pentru idei de afaceri sociale

Ziare.

Participantilor li s-a pregatit un program educational complex, suport financiar si conectare cu mentori experimentati, astfel incat ideile lor sa se transforme in proiecte concrete.Social Impact Award reprezinta o oportunitate de implicare si crestere pentru tineri intre 14 si 30 de ani. Formularul de inscriere , deschis pana pe 27 mai, este primul pas catre o experienta de invatare completa. Pentru tinerii care au o idee de proiect, formularul de inscriere ajuta la structurarea informatiilor pe trei directii cheie: impact social, inovatie si fezabilitate.Dupa primirea aplicatiilor, juriul format din experti in antreprenoriat social va selecta 15 echipe care vor intra intr-o etapa de dezvoltare si incubare a ideilor pe o durata de aproximativ 3 luni, intre iunie si septembrie.Cu sustinerea a peste 30 de antreprenori, cele 15 echipe vor beneficia gratuit de mentorat, conversatii cu experti, webinarii de business si conectarea la o comunitate nationala si internationala de tineri cu initiativa.Pe 1 octombrie, juriul va acorda 3 premii de 1.500 de euro pentru cele mai bune 3 echipe, la care se adauga premiul de popularitate in valoare de 500 de euro, desemnat prin votul comunitatii.De asemenea, castigatorii vor primi burse de participare la Social Impact Award International Summit, care va avea loc la sfarsitul lunii noiembrie in Praga.Mai multe detalii pot fi gasite pe site-ul Social Impact Award Pe langa faptul ca este o experienta de invatare complexa adresata tinerilor la inceput de drum cu ideile lor, SIA este si o rampa de lansare pentru concepte inedite si, mai ales, pentru tinerii motivati sa produca o schimbare in bine in comunitatile din care fac parte.Printre partenerii Social Impact Award de anul acesta se numara Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Asociatia Studentilor Economisti din Romania (ASER), Centrul de antreprenoriat UPBizz din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Universitatea Bucuresti, AIESEC Romania si multi altii.In Romania, proiectul se afla la cea de-a noua editie si este organizat de catre Social Innovation Solutions, cu sprijinul ERSTE Foundation si Enel Romania. Social Innovation Solutions este o organizatie ce ofera consultanta si suport pentru ONG-uri si corporatii in impact social si inovatie si programe educationale sau competitii de business pentru tineri si profesori ca Social Impact Award, Future Makers sau Skills for the New World.SIS dezvolta si platforme de conversatii ca Future Summit , cea mai mare conferinta dedicata viitorului sau live-urile zilnice Future Talks.