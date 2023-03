FT: Coca-Cola, IBM si Nokia Siemens au primit fonduri UE destinate initial IMM-urilor

Companii multinationale, precum IBM, Coca-Cola si Nokia Siemens au beneficiat de fonduri europene care erau destinate sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii.

Alte companii utilizeaza, de asemenea, fondurile Uniunii Europene pentru a-si muta fabricile in alte tari, unde forta de munca este mai ieftina, desi normele europene interzic aceasta practica, se arata in niste rapoarte la care au avut acces jurnalistii de la Financial Times.

Exista mai multe motive pentru gradul scazut de atragere a fondurilor, se justifica oficialii Comisiei. Printre motive se numara si timpul necesar pentru ca proiectele sa fie selectate si banii sa fie cheltuiti pentru ca ulterior sa fie decontati de Bruxelles.

Directivele pentru alocarea de fonduri au fost definite in 2006, inainte insa ca criza financiara sa oblige guvernele UE la restrictii bugetare.

Potrivit acestor directive, UE nu poate debloca aceste ajutoare decat daca autoritatile nationale sau locale vizate contribuie si ele cu jumatate din finantarea pentru proiectele retinute.