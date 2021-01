VIDEO UPDATE Presedintele PNL, Ludovic Orban: Constructia bugetului se realizeaza. Nu e o intarziere

"Ne propunem imbunatatirea colectarii"

Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca are incredere ca Executivul va trimite in cel mai scurt timp proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale in Parlament."Din ceea ce stiu eu, nu exista nicio crestere de taxe si impozite. Constructia bugetului se realizeaza. Nu e o intarziere. Guvernul a spus ca va finaliza proiectul de buget pana la inceputul sesiunii parlamentare.Sigur ca e un Guvern nou investit, e un Guvern de coalitie si va dati seama ca discutiile sunt un pic mai complexe cand e vorba de un Guvern de coalitie, dar eu am incredere ca Guvernul va finaliza in cel mai scurt timp proiectul legii bugetul de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat si ca acestea vor fi trimise spre dezbatere si aprobare Parlamentului", a afirmat Ludovic Orban , intrebat marti de ce dureaza asa mult construirea bugetului pentru acest an si daca vor fi cresteri de taxe si impozite.Chestionat daca nu sunt suficiente fonduri pentru a acoperi toate proiectele propuse in acest an, presedintele PNL a raspuns: "Prefer sa nu ma pronunt pana nu ajunge proiectul de buget pe masa Guvernului"."Ne propunem imbunatatirea colectarii. Printre obiectivele pe care le avem este si digitalizarea ANAF, a Ministerului de Finante, digitalizarea facturilor care va duce la o incasare mai buna a TVA, o combatere a evaziunii fiscale. Un proiect de buget al unui Guvern de coalitie e un proiect care necesita negocieri mult mai complexe.Evident constructia bugetara este afectata de niste obiective, de niste tinte pe care le avem privitor la deficitul bugetar, la necesitatea de a asigura resurse pentru cofinantarea proiectelor finantate din fonduri europene, de necesitatea de a asigura resursele financiare pentru toate celelalte categorii de programe, inclusiv cele de sustinere a mediului de afaceri", a completat Orban.CITESTE SI: