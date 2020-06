Ministrul de Finante anunta ca peste 3.000 de firme au luat credite prin IMM Invest. Si-a propus ca 40 de mii de companii sa acceseze programul

Site-ul IMM Invest a fost blocat in ziua lansarii

Ziare.

com

Potrivit acestuia, au fost accesate pana in momentul de fata 2,4 miliarde de lei."Am eliminat cateva bariere acum cateva saptamani, am aprobat acea ordonanta de urgenta. Azi venim cu hotararea de guvern pentru aprobarea normelor.Programul functioneaza foarte bine. Deja avem 3.083 de companii care au fost aprobate atat de banca, cat si de Fondul de Garantare. Au fost accesate 2,4 miliarde de lei", a spus Florin Citu la inceputul sedintei de guvern.Ministrul de Finante a subliniat ca spera ca 40 de mii de IMM-uri sa beneficieze de finantare prin acest program. Potrivit acestuia, la urmatoarea rectificare bugetara, daca va fi nevoie, plafonul destinat IMM Invest va fi majorat."Se vede clar ca ritmul s-a accelerat si dupa discutia cu sistemul finaciar bancar si dupa ce am eliminat din bariere. Lucrurile merg din ce in ce mai bine. Sper sa depasim in perioada urmatoare 10 mii de companii. Ca un nivel de comparatie, anul trecut in Romania aveau credite de la banci 25 de mii de IMM-uri.Prin acest program speram sa ajungem la 40 de mii de IMM-uri care sa aiba acces la finantare. La rectificare vom suplimenta plafonul daca e nevoie", a spus Florin Citu.Amintim ca saptamana trecuta guvernul a adoptat o OUG prin care programul IMM Invest a fost modificat, in sensul ca nu mai exista garantie extinsa si a fost eliminata ambiguitarea privind "criteriul COVID"."Am avut doua ordonante importante, prima ordonanta a eliminat cateva bariere pe care le-am identificat dupa discutiile atat cu clientii, cat si cu sistemul financiar-bancar, la programul IMM Invest. In ceea ce priveste creditele de investitii, garantia de stat se va face doar asupra investitiei.Deci va fi o garantie doar pe investitie, nu mai exista o garantie extinsa. In cazul liniilor de credit, garantia se va face doar asupra conturilor deschise de beneficiarii programului institutiilor de credit, asupra tuturor conturilor. Deci si aici s-au facut lucrurile mai simple", a afirmat Citu saptamana trecuta.El a subliniat ca o alta bariera eliminata este "acel criteriu COVID", spunand ca a fost modificata ordonanta pentru a se elimina ambiguitatea in acest sens.Site-ul IMM Invest a fost lansat in 17 aprilie. Insa, in aceeasi zi, a fost blocat astfel ca programul nu a putut fi accesat.Florin Citu spunea atunci ca este vorba despre un atac "Probabil aceleasi personaje care arunca cu noroi in tot ceea ce face Guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu si nici romanii onesti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne asteptam la o asemenea ticalosie.Nicio problema. Continuam. Mergem inainte.", a scris la acel moment ministrul pe contul sau de Facebook.Ulterior, Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), a declarat ca aplicatia Imminvest.ro a fost blocata exact la momentul deschiderii dupa ce au fost primite 397.000 de accesari pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni.El a mentionat ca acest volum de trafic a blocat atat site-ul www.imminvest.ro , cat si site-ul fngcimm.ro Desi au existat acuzatii ca site-ul ar fi fost atacat, nimeni n-a spus clar, inca, cine este de vina Dupa 10 zile, mai exact pe 27 aprilie, ministrul de Finante a anuntat ca site-ul a fost refacut