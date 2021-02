Cum va fi distribuit miliardul de lei aprobat de guvern pentru HoReCa: Nu mai mergem pe principiul ''primul venit, primul servit''

"A trecut ordonanta mult asteptata pentru Horeca. Este o masura compensatorie gandita de fostul guvern si pe care o operationalizam. Nu o sa reiau cele spuse deja sau elementele din forma pusa in transparenta. Ca element de noutate, ieri, in sedinta de guvern, am introdus o schimbare in modul in care se face plata. Schimbarea mare este ca nu mai mergem pe principiul "primul venit, primul servit". Chiar daca este un principiu obiectiv de departajare a aplicantilor, acest principiu ar fi rezultat in doua lucruri. Primul, o aglomerare a depunerilor de solicitari in primele zile sau chiar ore de la deschiderea apelului. Si a doua, ar fi creat o categorie de oameni care primesc banii si o categorie care nu primesc. Practic ar fi primit bani cei care se grabeau sa depuna solicitarea mai repede. Nu ar fi fost corect pentru ca masura viza despagubirea tuturor celor care au fost inchisi, nu doar a celor care sunt mai rapizi", a scris sambata, pe Facebook , Claudiu Nasui.Acesta sustine ca nu si-a dorit sa mearga pe un criteriu de departajare ales prin minister, deoarece s-ar fi creat doua categorii de oameni: cei care primesc si cei care nu primesc."In plus ar fi fost intotdeauna intrebarea de ce a fost ales acel criteriu de departajare si nu altul. Incepeau intrebarile perfect legitime de tip "Au facut unii lobby pentru criteriul X care sa-i avantajeze?". Degeaba am fi negat, pentru ca orice criteriu din lumea asta i-ar fi favorizat pe unii versus altii. Asa ca am ales o solutie in care sa primeasca toate persoanele eligibile bani indiferent cand au facut solicitarea: fiecare va primi bani, in limita bugetului, proportional din bugetul total", a transmis ministrul Economiei.Potrivit sursei citate, Guvernul a alocat 1 miliard de lei pentru despagubirea HORECA. Daca suma cererilor de despagubire va depasi miliardul alocat, atunci firmele vor primi bani proportional cu cererea lor de finantare. "Astfel toata lumea va primi bani si nimeni nu va fi dezavantajat. Daca nu sunt suficienti bani in buget pentru toata lumea, atunci vor primi toti mai putin, dar toata lumea tot va primi. Este o solutie corecta care nu imparte antreprenorii in castigatori (care primesc fonduri) si pierzatori (care nu primesc). Si care nici nu stimuleaza lumea sa isi depuna cererea de finantare nici cat mai repede, nici cat mai tarziu", a mai scris ministrul Economiei pe reteaua de socializare.Pe de alta parte, oficialii din industria HoReCa se arata ingrijorati ca ajutorul de stat ar putea fi insuficient pentru salvarea multora dintre investitorii in turism