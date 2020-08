De ce ar trebui sa stai departe de cazinourile fara licenta?

In Romania, licentele pentru furnizorii de jocuri de noroc sunt oferite de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (prescurtat ONJN), institutie care reglementeaza domeniul gamblingului. O licenta este oferita doar in urma unor verificari amanuntite si este valabila pentru o perioada de 10 ani.Pe site-ul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc gasesti lista operatorilor licentiati care isi desfasoara activitatea in Romania, cat si o lista neagra care contine site-uri web care desfasoara jocuri de noroc neautorizate.Arunca o privire asupra acestei liste de fiecare data cand ai suspiciuni cu privire la un cazino online! De asemenea, pegasesti o lista de cazinouri populare din Romania, fiecare detinand o licenta ONJN si asteptandu-te cu un bonus de bun venit exclusiv.Daca te inregistrezi la un cazino licentiat, ai siguranta ca primesti bonusul de bun venit si ca iti poti retrage castigurile de indata ce indeplinesti rulajul minim. In plus, pentru orice problema ai intampina poti contacta echipa cazinoului prin intermediul serviciului de live chat sau alte modalitati de contact.Similar cu lumea fizica, lumea digitala este reglementata de reguli si norme de functionare, mai ales in cazul operatorilor economici. Asadar, toate cazinourile online ar trebui autorizate sa functioneze in spatiul digital.Pentru ca un cazinou online sa primeasca o licenta de functionare, reprezentantii acestuia trebuie sa se prezinte la cea mai apropiata agentie guvernamentala care reglementeaza jocurile de noroc online, in cazul Romaniei, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, despre care am discutat anterior.Daca furnizorul de jocuri de noroc primeste o licenta, acest lucru indica faptul ca respecta legile si nu are intentia de a-si prejudicia jucatorii.Cazinourile licentiate afiseaza de obicei simbolul licentei pe website-ul propriu. Ca jucator, acesta este unul dintre lucrurile pe care ar trebui sa le cauti inainte de a te inscrie si de a depune bani. Cu toate acestea, uneori nu este suficient sa te bazezi doar pe pictograma simbolului licentei.Foloseste un motor de cautare, cauta si citeste cateva review-uri despre cazinoul in cauza. Daca observi un numar mare de jucatori nemultumiti, ar fi recomandabil sa eviti acel cazino si sa continui cautarile.Principalul risc la care te supui daca joci la un cazino nelicentiat este sa pierzi banii depusi. Mai mult, in cazul in care vei castiga, cel mai probabil nu vei primi niciodata sumele cuvenite. Astfel, distractia ta va fi nejustificat de scumpa si cu zero sanse de castig.Cazinourile de incredere sunt doar cele care au toate licente de functionare, iar site-urile web, in general, pentru a-si demonstra corectitudinea, recurg la auditul extern din partea unei terte parti.Acesti auditori verifica in mod regulat validitatea software-ului cazinoului, cat si a generatorul de numere aleatoare () pentru a testa corectitudinea desfasurarii jocurilor de noroc.Cazinourile fara licenta nu au, de regula, astfel de auditori. Ce inseamna asta? Inseamna ca acel furnizor de jocuri de noroc poate manipula rezultatele jocului, fara a fi nevoit sa dea socoteala nimanui. Iar acest lucru va face ca jucatorul sa nu obtina niciodata un castig.De asemenea, securitatea platilor este extrem de importanta si nu trebuie ignorata atunci cand alegi un furnizor de jocuri de noroc online. In momentul in care faci o depunere, vei inregistra vorbim de date personale, informatii confidentiale, cat si date bancare.Cazinourile licentiate garanteaza confidentialitatea si siguranta datelor, in caz contrar putand fi sanctionate din punct de vedere legal. Daca alegi un cazino fara licenta, nimeni nu iti va garanta confidentialitatea acestor date, iar in cazuri nefericite se poate ajunge pana la folosirea ilegala a informatiilor.Utilizarea cazinourilor fara licenta nu numai ca iti pune in pericol confidentialitatea datelor oferite, ci si finanteaza persoane care desfasoara activitati ilegale. Retineti ca toti banii pe care ii vei pierde intra direct in buzunarele acestor indivizi.Pasii pentru verificare licentei unui cazino online sunt simpli. In primul rand, analizeaza website-ul cazinoului. De cele mai multe ori, inca de pe prima pagina, in partea de jos, la vedere, cazinourile afiseaza informatiile legate de licenta, adica numarul licentei, institutia emitenta, data la care a fost acordata, cat si perioada de valabilitate.Pentru a te asigura ca toate informatiile afisate pe site sunt corecte, poti accesa site-ulunde, pe prima pagina, vei gasi lista completa a cazinourilor licentiate.Cateva exemple de cazinouri online de incredere care functioneaza legal sunt NetBet, Winmasters, Casa Pariurilor, Betfair, 888casino, eFortuna, Superbet, Vlad Cazino, Unibet, Maxbet, Admiral si Baumbet.In cazul in care cazinoul functioneaza legal, numarul licentei de pe site-ul furnizorului de jocuri de noroc, cat si perioada de valabilitate, trebuie sa coincida cu datele afisate pe site-ul Oficiul National pentru Jocuri de Noroc. In cazul in care cazinoul nu este licentiat, cel mai util lucru pe care poti sa il faci este sa raportezi activitatea acelui website.Din pacate, daca ai pierdut bani jucand la un cazino fara licenta, sansele de recuperare a banilor sunt foarte mici.Concluzia este ca inainte de a face un cont la un cazino online este recomandat sa iti faci constiincios temele. Verifica data la care cazinoul a fost fondat, feedback-ul altor jucatori, informatiile oferite pe site! Doar astfel poti evita pierderi financiare.