Despre meseria de barber - de la o simpla ocupatie la arta infrumusetarii

Ziare.

com

Chiar daca meseria de barber este una dintre cele mai vechi ocupatii din lume, reuseste sa atraga din ce in ce mai multe persoane si in prezent. De fapt, numerosi tineri se orienteaza catre dobandirea unor competente si aptitudini specifice acestui domeniu, care sa le permita deschiderea unui salon de frizerie pe cont propriu, transformand meseria de barber dintr-o simpla ocupatie intr-un job de viitor, cu posibilitati multiple de dezvoltare."Daca iti iubesti job-ul si mergi cu placere la locul de munca, atunci nu vei mai lucra nici macar o zi din viata ta!" Cu siguranta, majoritatea hairstylistilor sunt de acord cu aceasta zicala, fiind o afirmatie care le caracterizeaza pe deplin activitatea profesionala.Alegerea unei astfel de cariere ofera numeroase oportunitati si, bineinteles, beneficii, pe care nu intotdeauna le si luam in calcul. Este perfect adevarat faptul ca o decizie majora, precum este schimbarea locului de munca sau deschiderea unui salon pe cont propriu, vine cu o serie de indoieli sau motive de ingrijorare, mai ales din prisma optiunilor de formare, de angajare, dar si in ceea ce tine de provocarile job-ului.Cu toate acestea, intotdeauna vor fi barbati care vor avea nevoie de servicii profesionale de ingrijire a parului, ceea ce inseamna ca, indiferent de numarul competitorilor existenti,Nu toata lumea este potrivita pentru a lucra la computer timp de opt ore pe zi, fara prea multe interactiuni sociale. Vestea buna este ca meseria de barber nu reprezinta un loc de munca tipic, ci presupune o permanenta socializare, cu diferite tipologii de persoane.De altfel, amabilitatea fata de clienti este si un atu din prisma fidelizarii acestora, deoarece, in general, oamenii aleg sa frecventeze locurile in care se simt bine, in care beneficiaza de confort, dar si in care se incarca cu energie pozitiva.In timp ce abilitatile tehnice in arta frizeriei pot fi deprinse in cadrul programelor de formare profesionala, o perspectiva creativa ii ajuta pe hairstylisti sa se remarce si sa se diferentieze.Pe de alta parte, creativitatea, la randul sau, vine de la sine in situatia in care job-ul are o latura extrem de dinamica, precum este in acest caz. In aceasta meserie, nicio zi nu este la fel, ceea ce tine rutina si monotonia la distanta!Este mai mult decat firesc sa ne gandim la stabilitatea sau la durabilitatea unui job atunci cand ne schimbam domeniul de activitate sau atunci cand cariera noastra profesionala este la inceput de drum. Ei bine, un hairstylist va avea intotdeauna oportunitatea de a-si desfasura activitatea in conditii optime, fara sa fie afectat de schimbarile din jurul sau.Un aspect deosebit de relevant pentru majoritatea tinerilor care opteaza pentru aceasta meserie este posibilitatea de a dobandi independenta financiara, cu alte cuvinte de a fi propriul lor sef. Un job in domeniul frizeriei asigura nu doar un program flexibil, ci si recompensa de a lucra intr-o industrie aflata intr-o continua dezvoltare. Si cine nu isi doreste o cariera de succes?Totusi, primul pas pe care trebuie sa il parcuga hairstylistii incepatori este crearea unui renume, in asa fel incat, odata cu trecerea timpului, sa atinga acel nivel profesional la care viseaza inca din prima zi. Acest proces implica atat specializarea constanta si cunoasterea cat mai multor tehnici de barbering si hairstyling, cat si utilizarea unor produse profesionale pentru frizerie, care sa le aduca clientilor rezultatele dorite. Barber-Store.ro , care ii sfatuieste pe incepatorii in acest domeniu sa nu faca niciodata exceptie de la calitate, indeosebi in primii ani de activitate, atunci cand trebuie sa devina cunoscuti, sa atraga, dar si sa fidelizeze clientii si, mai mult decat atat, sa se diferentieze de competitorii care au avantajul experientei.Totodata,considera si ca frizerii care abia au iesit de pe bancile scolilor profesionale se pot confrunta cu multe impedimente legate desau de. Opinia acestuia este confirmata si de numarul insemnat de articole de frizerie disponibile pe piata, dintre care nu toate se bucura de aceleasi specificatii tehnice sau de aceeasi calitate.Acesta este unul dintre principalele motive pentru care, astfel incat sa raspunda tuturor necesitatilor identificate in domeniu, in special de catre incepatorii in arta infrumusetarii.Intrucat activeaza de foarte mult timp pe piata si stie ca orice profesionist isi poate pune in valoare talentul in aceasta meserie doar daca lucreaza cu articole exceptionale,In ceea ce tine de m asinile profesionale de tuns si de contur , precizia aparatelor, greutatea, dar si caracteristicile tehnice suplimentare sunt deosebit de relevante pentru a prinde dexteritate si pentru a transforma viziunea clientului in realitate.Prin urmare, meseria de barber se dovedeste din numeroase privinte extrem de avantajoasa pentru tineri, insa numai daca acestia sunt dornici sa investeasca pasiune, timp in formare si sa tina cont de sfaturile celor in masura sa ii ghideze in drumul spre succes!