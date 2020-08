Integrarea profesionala a tinerilor in industriile textile∕ imbracaminte∕ pielarie∕ incaltaminte

Proiectul a debutat cu o serie de evenimente la Cluj, desfasurate in baza parteneriatului cu Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca - prezentarea proiectului studentilor din anii 1 si 2, vizite in locatiile potentialilor angajatori (sediile firmelor Piera si Jolidon), si discutii directe intre student si potentialii angajatori din domeniu, precum si prezentarile unor tineri designeri, precum domnisoara Alexandra Grajdeanu, care activeaza deja in domeniu au impartasit studentilor din experienta lor.In contextul pandemiei globale de Coronavirus, cea de-a doua parte a evenimentelor din cadrul programului s-au desfasurat prin intermediul programelor de videoconferinta online si a mijloacelor de transmitere ale informatiei digitale, precum e-mail-urile directe, asigurand astfel continuitatea proiectului in cele mai bune conditii.Astfel, in parteneriat cu Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, a avut loc videoconferinta online pe tema oportunitatilor de cariera in sectoarele textil, imbracaminte, incaltaminte si piele. In cadrul acesteia, au participat atat studenti ai Facultatii de Design Industrial si Managementul Afacerilor, cat si elevi din partea Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neamt, Colegul Tehnic Napoca Cluj-Napoca, Liceului Tehnologic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare si reprezentanti din partea Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Simleu Silvaniei.In cadrul evenimentului, invitatii speciali - domnul Gheorghe Bostaca, din partea Asociatiei Producatorilor de Piele si Blana din Romania si doamna Mihaela Ionita, co-fondator Mopiel Incaltaminte, au vorbit studentilor despre experienta lor, provocarile pe care le pot intalni in dezvoltarea unei cariere in acest sector de activitate, dar si oportunitatile de care pot beneficia, intrand in una din cele mai mari industrii, la nivel international.Sectoarele europene de textile, imbracaminte, piele si incaltaminte au o contributie decisiva la gradul de ocupare a fortei de munca, adaugand valoare economiei europene. Cu o cifra de afaceri de peste 200 miliarde euro si aproximativ 225.000 de companii, sectoarele TCLF au o forta de munca de 2,2 milioane, dintre care 66% sunt femei.Proiectuleste implementat la nivel pan-european.In cadrul sau, au avut loc deja o serie de vizite, intalniri intre sectoarele de activitate si conferinte menite sa contribuie la schimbarea imaginea sectorului textil ca mediu de lucru prosper,cu privire la oportunitatile de munca,promovand evolutiile sale cele mai recente catre digitalizare, robotica, sustenabilitate, internationalizare si inovare si totodata, oferind o sansa de colaborare si practica in sectoarelor vizate.Industriile TCLF reprezinta operatori economici cheie in multe tari europene, in special in Italia, Spania, Germania, Polonia si Portugalia, exporturile extra-UE fiind la fel de importante precum piata interna UE.