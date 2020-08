Tot mai multa lume alege camerele de supraveghere wireless pentru siguranta casei

Acestea au fost concepute, in primul rand, din dorinta eliminarii cablajului si in al doilea rand, din nevoia de adaptare la diferite medii si dorinta producatorilor de a oferi consumatorilor solutii eficiente de supraveghere la costuri medii, ce dau dovada de mai multa flexibilitate, dau posibilitatea instalarii facile si pot fi controlate de la distanta.In prezent, camerele de supraveghere wireless au devenit un prieten de incredere al omului ce doreste sa mentina proprietatea, masina si familia in siguranta si nu doreste sa lase portite libere pentru eventuale infractiuni.Astazi, camerele wireless fac mult mai multe decat faceau in momentul in care au fost scoase pe piata; ele iti vor fi alaturi cu alerte si notificari, pe baza detectiei miscarii sau a altor functii ce pot oferi detectia persoanelor straine, a comportamentelor suspecte, a animalelor sau a vehiculelor.Ofera interconectivitate cu alte dispozitive de securitate pentru si mai multa integrare si flexibilitate in operare; vei avea posibilitatea sa le integrezi intr-un sistem Smart Home si vei putea sa te joci cu functiile lor pentru ca totul sa corespunda nevoilor si preferintelor tale.Camerele de supraveghere wireless iti stau la dispozitie oricand, oricum si de oriunde, la apasarea unui singur buton. Aplicatiile mobile intuitive iti vor da posibilitatea sa configurezi si sa controlezi camera ta wireless de oriunde te-ai afla, necesitand doar o conexiune la internet. Mai multe tipuri de camere supraveghere wireless vei gasi la"Enjoy smart life" (Bucura-te de viata smart) a fost motto-ul lansarii seriei de produse IMOU de la Dahua.IMOU, in trecut "Lechange", se refera la sistemele business IoT 3 in 1 care combina serviciul Cloud IMOU, dispozitivele smart si tehnologiile inteligente. Aceasta serie de produse se bazeaza pe planul HOC (Heart of city - Inima orasului) al Dahua, ce este sustinut de capabilitati full-sensing, full-intelligence, full-computing si full-ecosystem.Lider in tehnologia supravegherii, Dahua s-a orientat mai mult spre conceptul de Smart Home, folosind. Misiunea lor este crearea momentelor fericite cu ajutorul IoT, a inteligentei tehnologiilor si a internetului.Bazat pe 20 de ani de expertiza in tehnologia de supraveghere, IMOU are ca scop oferirea linistii psihice tuturor consumatorilor lui. Gama de produse a castigat teren de-a lungul timpului si a fost recunoscuta de utilizatori ca oferind o experienta de viata simpla, sigura si smart.Serviciul Cloud IMOU este sustinut de infrastructura Microsoft si Amazon, prin urmare acesta poate functiona cu Google Assistant, Alexa, IFTTT, alte dispozitive de la terte parti si da posibilitatea conectarii in Cloud prin intermediul altor terte conturi. De asemenea, acesta vine disponibil in 3 variante de planuri: 3, 7 si 30 de zile.Dispozitivele lor ofera conectivitate WiFi prin intermediul undelor sonore si vin la pachet cu comunicare bidirectionala, folositoare in cazul in care copiii sau animalele de companie sunt singure acasa.De asemenea, aceasta caracteristica vine la indemana in momentul cand esti plecat de acasa si observi persoane suspecte pe langa gospodarie; vei putea sa le aduci la cunostinta faptul ca acestia sunt supravegheati, oprindu-i din drumul unei posibile infractiuni.De asemenea, majoritatea camerelor Dahua IMOU vor oferi notificari/alarme diverse precum declansarea pe baza plansetului unui copil sau sunetul unei ferestre sparte; in acel moment, tu vei primi instant o notificare in cadrul aplicatiei mobile si posibilitatea de a face ceva in privinta asta, fie ca este vorba despre comunicarea prin intermediul camerei, fie ca este vorba despre alertarea autoritatilor.Camerele lor exterioare vin cu un grad inalt de protectie contra intemperiilor, dar si rezistenta sporita anti-vandal si demontare; pe langa asta, cele mai multe camere de exterior au o sirena si un proiector incorporate, ce vor fi declansate in cazul unui comportament suspect ce poate devia rapid intr-unul infractional.O alta caracteristica importanta a camerelor de exterior, in ce priveste tipul bullet, este faptul ca acestea au incorporate doua antene MIMO; MIMO inseamna Multiple Input Multiple Output, eliminand interferentele si pastrand semnalul la fel de puternic in cele mai dure conditii meteorologie. Nu va trebui sa iti mai faci griji din cauza faptului ca o ploaie torentiala sau o ninsoare abundenta vor bruia semnalul camerei tale, imaginea va ramane la fel de clara.Printre tehnologiile folosite de aceasta, cele mai importante sunt Smart Tracking ce urmareste obiectele in miscare din campul de vedere al camerei, comunicarea bidirectionala foarte folositoare in cazul in care ai copii mici sau animale de companie si vedere clara pe timp de noapte.O alta caracteristica demna de a fi mentionata este faptul ca aceasta camera ofera modul Privacy; datorita formei camerei, acoperirea lentilelor acesteia este un lucru facil de facut cu ajutorul aplicatiei mobile, pentru ca tu sa ai oricand si oricum parte de intimitate completa.Fie ca ai o casa sau ca esti proprietarul unei afaceri de dimensiuni medii, gama de produse IMOU se va plia pe nevoile tale de supraveghere si te va introduce intr-o lume a prieteniei dintre tehnologie si om, totul pentru a iti usura viata de zi cu zi si pentru a te face sa scapi de niste griji, permitandu-ti sa te bucuri mai mult de lucrurile care conteaza pentru tine.