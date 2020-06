Analiza Ziare.com: Zona euro isi revine din socul pandemic. Romania trebuie sa fie pregatita sa tureze motoarele exporturilor

Ziare.

Acesti indicatori pun in evidenta si masoara evolutia productiei, comenzilor noi, stocurilor,locurilor de munca si preturilor in principalele ramuri ale economiei. Ca si interpretare, pragul de 50 de puncte este linia de demarcatie ce separa cresterea de declin.Datele indica scaderea economiei regiunii pentru a patra luna la rand in iunie,evolutie determinata de incidenta pandemiei COVID SARS II. De unde vine insa vestea buna? Ritmul de declin s-a redus in intensitate, pe fondul eliminarii graduale a restrictiilor introduse pentru contracararea crizei sanitare si mix-ului relaxat de politici economice in implementare in ultimele luni la nivelul statelor membre.Revenind la cifre,chiar daca industria prelucratoare din Zona Euro a scazut pentru a 17-a luna consecutiv in iunie, totusi indicatorul PMI a crescut cu un ritm lunar de 7.5 puncte, pana la la 46.9 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie, luna premergatoare declansarii pandemiei.Comenzile noi au scazut pentru a 21-a luna consecutiv, numarul de locuri de munca s-a ajustat cu un ritm puternic, iar preturile de vanzare s-au diminuat pentru a 12-a luna la rand. Cu toate acestea, productia s-a redus cu un ritm modest in iunie. De asemenea, sectorul serviciilor a scazut pentru a patra luna la rand in iunie, dar indicatorul PMI s-a ameliorat cu un ritm lunar de 16.8 puncte la 47.3 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie.Componentele comenzi noi si productie au scazut cu ritmuri in atenuare, iar numarul de locuri de munca s-a diminuat pentru a patra luna consecutiv. Totodata, tarifele serviciilor au scazut, dar cu dinamici mai lente comparativ cu luna mai.Cumuland si concluzionand, indicatorul PMI Compozit a crescut cu 15.6 puncte luna/luna la 47.5puncte in iunie, nivelul maxim din februarie. Astfel, in semestrul I indicatorul PMI din industria prelucratoare a inregistrat un nivel de 43.6 puncte, in scadere cu 4.9 puncte an/an. Totodata, indicatorul PMI din sfera serviciilor s-a diminuat cu 15.9 puncte an/an la 36.9 puncte.Prin urmare, indicatorul PMI Compozit s-a ajustat cu 14.1 puncte an/an la 37.6 puncte in perioada ianuarie-iunie 2020.