Kaufland relanseaza conceptul de Pop-up Restaurant in aer liber

Ziare.

com

Deschis intr-o varianta sezoniera, pe o terasa spatioasa de peste 2200 mp, cu o capacitate de 120 de locuri, restaurantul va functiona pe toata perioada verii, intre 6 iunie si 30 august 2020, pe terasa Si Lounge din Bucuresti (zona Pipera, strada George Constantinescu, nr. 2-4).Amatorii de mese deosebite sunt asteptati sa descopere preparatele exclusiviste create de Chef Samuel Le Torrielec, dar oferite la un pret accesibil, astfel incat acestia vor achita doar ingredientele, provenind exclusiv din magazinele Kaufland.De asemenea, ca pana acum, clientii au acces la meniuri diversificate, noutati inedite, cu optiuni pentru pranz sau cina, fixe sau a la carte.Mai mult, spatiul regandit dispune de un program relaxat, ce le permite clientilor sa se bucure de experiente culinare variate, in conditii de maxima siguranta.Ca element de noutate, clientii sunt asteptati cu un program special de experiente, astfel ca vor fi organizate seri tematice. Miercurea si sambata, clientii vor fi delectati cu mancaruri alese in cadrul Grill Night, iar joia si duminica, chef Samuel va aduce plajele insorite mai aproape, in cadrul Sea Food Day.Totodata, DJ rezidenti vor intretine atmosfera meselor gustoase, iar o zi pe saptamana artisti romani vor oferi reprezentatii muzicale., declaraDe luni pana vineri, restaurantul va functiona intre 12:00 si 22:00, iar in weekend incepand cu 11:00 si pana la 22:00.In acord cu noile reglementari, noul pop-up restaurant respecta toate masurile impuse pentru un spatiu complet sigur si incurajeaza distantarea sociala si responsabilitatea clientilor care ii trec pragul.In acest sens:● Accesul maxim permis este de 120 persoane ce pot fi prezente simultan pe o suprafata de 2000 de metri patrati;● Spatiile comune si cele de lucru vor fi dezinfectate dupa fiecare client, iar in fiecare saptamana va fi pusa in aplicare si o procedura de dezinfectare in profunzime prin nebulizare;● Plata se efectueaza la masa doar cu cardul, iar comenzile vor fi preluate pe baza unor meniuri tip tableta, dezinfectate frecvent;● Sunt amplasate dispensere de masti si dispensere cu dezinfectant pe fiecare masa, la fiecare cale de acces;● Mesele au o capacitate de 4 persoane si sunt separate prin plante naturale de minim 1,5m si plexiglass;● Accesul spre zona toaletelor este gestionat printr-un people counter special integrat, ce asigura evitarea eficienta a supra-aglomerarii.In ceea ce priveste personalul (chelneri, bucatari si ospatari) care va opera comenzile in cadrul spatiului reamenajat, acesta este instruit permanent si dispune de echipament special si suplimentat la nevoie, conform cu legislatia in vigoare, precum masti de protectie cu 3 straturi, ochelari de protectie, manusi de unica folosinta, servetele pentru igienizare si gel dezinfectant pentru maini.Foarte important, pentru centralizarea eficienta a persoanelor din locatie, personalul va utiliza un sistem de numarare cu click si un registru de evidenta, iar in locatie va exista si un aparat contactless pentru masurarea temperaturii.Din dorinta de a oferi o experienta desavarsita si sigura, pana la cel mai mic detaliu, accesul se face numai pe baza de rezervare la numarul de telefon 0799.919.911. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.popuprestaurant.ro Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 132 de magazine in Romania.In 2019, Kaufland Romania a primit pentru a treia oara certificarea Best Buy Award, care atesta ca este lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret de pe piata locala.Kaufland detine si distinctia Customers' Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata.Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro.Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numarul de telefon 021.9132.