Dupa decenii de succes: Greselile care omoara gigantii

Mentinerea unei afaceri pe piata nu este un lucru usor. Antreprenorii mici rezista mai putin de trei ani. Ei au prea multe idei, nu au o strategie bine definita si dispun de finantari reduse.

O astfel de combinatie poate distruge si cele mai nobile visuri, scrie Forbes.

De pe margine, este usor de inteles cum dau gres firmele mici, avand in vedere ca acestea sunt conduse adesea de oameni fara experienta sau cunostinte de afaceri. Micile afaceri sunt alimentate de pasiune in loc de capital. In cele mai multe cazuri, ele par destinate esecului de la inceput.

Pe de alta parte, prabusirea unei companii mari, conduse de directori bine pregatiti, este socanta pentru public.

In 2009, Circuit City, al doilea mare retailer american de electronice, intra in faliment, soarta impartasita doi ani mai tarziu de gigantul lant de librarii din SUA, Borders. Ambele companii au avut in spate zeci de decenii de activitate.

Ce a mers rau?

Inovatia pierduta

De prea multe ori, companiile devin atat de bune la atenuarea riscurilor incat pierd din vedere un aspect important al succesului: inovatia. Preocuparea lor devine raportarea rezultatelor trimestriale, incercand cu disperare sa se ridice la nivelul asteptarilor. In cele din urma, este nevoie de idei noi, insa talentul s-a pierdut cu multi ani in urma.

"Ce" sau "cine"

Ads

Companiile mari risca sa se concentreze exclusiv asupra produselor lor actuale si a distribuitorilor ("ce") si nu observa schimbarile constante si importante specifice bazei lor de clienti ("cine").

Conceptul "business to business" este depasit. Adevarata inovatie incepe cu consumatorul final. Companiile care inteleg si anticipeaza cel mai bine schimbarile in nevoile consumatorului castiga.

Cultura fricii

Realitatile din jurul nostru se transforma permanent si rapid. Ideile creative care sa raspunda acestor transformari sunt esentiale. Insa creativitatea nu se va dezvolta intr-o companie decat daca exista o cultura pregatita pentru ea. Teama este inamicul creativitatii. Trebuie creata o cultura care sa permita o atitudine curajoasa in fata schimbarilor, care sa accepte perspectiva esecului si sa sustina optimismul, chiar daca cele mai bune idei nu vor da roade.

Ironia este ca marile companii au nevoie disperata de spritul antreprenorial responsabil de esecul firmelor mici. Au nevoie de mai multa pasiune, curaj, concentrare asupra clientilor si viteza. Dovada este strategia de crestere a marilor jucatori care achizitioneaza tot mai des start-up-uri.

Ads

Franck Schuurmans, consultant la Decision Strategies International, argumenteaza, de asemenea, importanta asumarii de riscuri chiar daca afacerea merge bine.

"Cand o companie se bucura de succes dezvolta o aversiune cu privire la asumarea de riscuri calculate si intelepte. Sunt prea increzatori ca ceea ce a functionat in trecut va continua sa functioneze in viitor, insa fiecare zi necesita ajustari strategice pentru a anticipa schimbarile in comportamentul consumatorilor, dar si contraofensivele rivalilor. Trebuie sa existe un echilibru intre apetitul pentru risc si expunerea la riscuri", a afirmat acesta, potrivit Analytics Magazine.

Schuurmans il citeaza pe Sydney Finkelstein, care explica in cartea "Why Smart Executives Fail" ca esecul nu este cauzat neaparat de lipsa de inteligenta sau de aparitia unor evenimente neprevazute, ci de o posibila cadere in rationamentul si gandirea strategica ale celor aflati la conducere.

Ads