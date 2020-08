Seceta, picatura care a umplut paharul falimentului agricol in Romania: "Nu mai exista niciun sistem de irigatii in Dobrogea"

Fermierii ies in strada, de disperare

Fermierii ies in strada, de disperare

Romania si-a distrus si perdelele forestiere, iar acum se plange de recolte slabe

Seceta tot mai puternica din ultimii ani este doar una dintre consecintele faptului ca Romania si-a distrus singura, in urma cu doua-trei decenii, aproape intreg sistemul de irigatii si si-a taiat perdelele forestiere.Acum, ajunsi la fundul sacului, cu recoltele terminate in proportii de aproape 100%, fermierii au amenintat ca ies in strada pentru a-si face dreptate."La noi, in Dobrogea, productiile sunt foarte slabe, adica vorbim de calamitate de 100% la culturile de toamna, iar culturile de primavara sunt si ele cam in acelasi procent calamitate. Se mai face ceva floarea soarelui, dar prea putin pentru a conta", a declarat Alexandru Chipaila, reprezentant al Grupului de Initiativa Civica al Producatorilor Agricoli Dobrogeni, pentru Ziare.com. "Noi am facut mai multe solicitari Ministerului Agriculturii si acum asteptam raspuns. Dorim o amanare a ratelor si a leasingului pentru fermieri, dorim acordarea subventiilor pentru culturile din 2020 pentru ca noi nu avem lichiditati si vrem despagubiri pentru culturile de porumb si floarea soarelui pentru ca dupa cum v-am spus, la porumb e calamitata in procent de 100%, iar la floarea soarelui, undeva intre 70 si 90%", a mai spus fermierul.Intre timp, ministerul anunta ajutoare pentru seceta, dar s-ar putea sa vina prea tarziu pentru ca acestea sunt stabilite de abia dupa rectificarea bugetara."Desi in ultima perioada au fost precipitatii chiar din abundenta, in anumite zone ale tarii si mai ales in Dobrogea, in sudul Moldovei, sunt inca zone puternic afectate de seceta. De aceea, asa cum am promis, vom face aceste despagubiri. La rectificarea de buget am prins sumele de care avem nevoie. Discutam de 1,2 miliarde de lei. Sunt impactati 34.647 de fermieri, iar cuantumul ajutorului compensatoriu pe hectar deja il cunoasteti - 925 lei la grau si secara si 1.002 lei la rapita. Deci, aproximativ 200 euro. Am modificat acest ordin, am extins, pentru ca se pare ca in unele zone seceta va produce pagube si pentru culturile care au fost insamantate in primavara si atunci am extins acest ordin. Am completat la culturi agricole, am prins si livezile si viile", a afirmat Adrian Oros , in conferinta de presa care a avut loc marti, 4 august.Procesele verbale de constatare se fac pana in 1 iulie, respectiv pana in 15 septembrie, iar procesele verbale de sinteza pana in 15 iunie, respectiv pana in 30 septembrie pentru culturile insamantate in toamna.In doua saptamani, fermierii au anuntat ca ies in strada, daca nu li se ofera macar un minim ajutor."In Dobrogea a contat enorm de mult ca nu mai exista niciun sistem de irigatii, dar la noi, problemele pe care le-am expus sunt mai urgente. Oricum noi avemn o relatie mai ciudata cu ANIF pentru ca in anumite zone, nu se poate aduce apa. Din acest motiv, s-a propus o relaxare a masurilor pentru a putea face puturi mai usor in zonele in care ANIF nu poate aduce apa", ne-a declarat Chipaila.O alta problema a acestora este ca, in zona Dobrogei, costurile pentru adusul apei sunt extrem de ridicate pentru ca aceasta trebuie ridicata la cateva zeci de metri, iar dupa cum ne spune fermierul, pentru ei, aceasta este o lupta fara sens pentru ca nu au deloc sisteme performante de adusul apei.Cu toate acestea, in urma cu 30 de ani, aceste sisteme existau si isi faceau foarte bine treaba. Dar apoi, tot sistemul de irigatii de-a lungul Dunarii si din Dobrogea a fost vandalizat."S-a realizat pentru cei afectati de COVID-19 cu o perioada de gratie de 9 luni de zile, nu vad de ce nu s-ar rezolva si pentru noi la fel problema. Bine sunt situatii diferite, dar totusi. Vrem si noi o perioada de gratie de 9 luni de zile fara adaosuri. Din punctul nostru de vedere, nici bancile nu ar avea ce face daca executa 100 sau 200 de fermieri din Dobrogea. Se incarca cu lucruri pe care nu are cine sa le cumpere", a mai spus Chipaila.In aceasta problema, ministrul Agriculturii tocmai a anuntat ca va elabora un proiect de act normativ pentru introducerea unui mecanism bancar de amanare a ratelor pentru fermieri."Cu bancile am avut doua runde de intalniri si in care incercam sa elaboram un proiect de act normativ cu aplicabilitate unitara, practic un mecanism bancar de amanare a ratelor, plecand de la prevederile Ordonantei 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instutiile de credit si de finantare. Ieri am avut a doua runda de intalniri, iar bancile, marea majoritate, si Asociatia Romana a Bancilor, ar fi de acord cu un asemenea act normativ. Singura problema care mai trebuie rezolvata este o reglementare care sa vina din partea Bancii Nationale. Ieri a fost si un reprezentant al BNR si sper ca in urma consultarilor sa apara aceasta reglementare care sa le permita bancilor sa intre intr-un asemenea mecanism bancar de amanare a ratelor", a spus Oros.Sudul Romaniei sufera si pentru ca nu are perdele forestiere. Si acestea au disparut tot cam in aceeasi perioada cu sistemul de irigatii. "Aici este nevoie de relaxarea masurilor in vederea realizarii de perdele forestiere, poate chiar oferirea de material saditor de catre statul roman si o relaxarea in modul in care sa nu ti se ceara cadastru. Adica, in Dobrogea nu sunt cadastre pe toate terenurile, iar acum daca vrei sa faci o perdea forestiera, trebuie sa scoti terenul din circuitul agricol si este destul de complicat", mai spune fermierul.Intre timp, Oros a anuntat cele mai slabe recolte din ultimii ani.Astfel ca, productia medie la grau in acest an este de 2,9 tone pe hectar, in scadere cu 40% fata de 2019."Cele mai accentuate scaderi de productie sunt in Dobrogea deoarece aceasta zona a fost cea mai afectata. Compartimentul de statistica din minister a intocmit un raport comparativ si am sa va spicuiesc cateva date care sunt mai relevante pentru ca raportul este destul de vast. La grau, pentru ca este suprafata cea mai mare - peste 80% din suprafata insamantata in toamna a fost cu grau - s-a recoltat pana acum 89% din suprafata, productia medie este de 2,9 tone pe hectar fata de 4,8 tone in 2019, cand regimul precipitatiilor a fost unul normal. Deci s-a diminuat cu 40% productia medie la grau. Daca anul trecut au fost recoltate aproximativ 9,4 milioane tone, anul acesta estimarea este de 5,5 - 5,6 milioane tone", a declarat Adrian Oros.La secara, productia medie a fost de asemenea diminuata, fiind de circa 2,5 tone pe hectar fata de 3,2 tone in 2019."La orz, productia medie este de circa 2,6 tone pe hectar fata de 5 tone pe hectar in anul trecut, deci o scadere cu aproximativ 47%. La rapita, daca productia medie anul trecut a fost de 2, 3 tone pe hectar, anul acesta este de 1,9 tone pe hectar. Si aici s-a inregistrat o scadere semnificativa, din cauza secetei extreme care s-a instalat in toamna anului trecut, iar in acest an desi in ultima perioada au fost precipitatii chiar din abundenta, in anumite zone ale tarii si mai ales in Dobrogea, in sudul Moldovei, sunt inca zone care sunt puternic afectate de seceta", a mai spus Oros.