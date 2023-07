Instigare la normalitate

.com

Din păcate, uneori, anormalitatea a ajuns norma în România. Cele mai mari lupte date de majoritatea românilor au fost și sunt pentru normalitate. Pentru dreptul lor. În cele mai multe cazuri nu cer nimic gratis. Rebeliunile, nemulțumirile, grevele, apar din stări de anormalitate. De incorectitudine sau rea-credință. Din lipsa de competență sau nerespectarea unor standarde/ legi, care conferă drepturi, cel puțin teoretic. De partea cealaltă este normalitatea. Bunul simț și asumarea. Respectul și responsabilitatea. Atunci când obligațiile nu sunt asumate de o parte apar frustrările de cealaltă parte. Când oamenii ajung să se revolte sunt la capătul răbdării. Nu o fac din senin. O fac pentru că știu ce vor și cer lucruri de care au dreptul să beneficieze.

Acest fenomen se întâmplă mai des la nivelul păturilor sociale mai defavorizate, lipsite de șansă și perspective. Cei mai amarați înjură sau se manifestă adesea într-un mod primitiv. În cel mai bun caz pleacă din tară. În peste 3 milioane de cazuri, instigarea la normalitate nu a funcționat. Expații români pot să confirme asta, oricând, pripășiți fiind acum pe alte meleaguri. Românii cu dare de mână sau relații sus-puse, atunci când li se întâmplă o nedreptate (nici ei nu sunt scutiți!), fie trag "sforile" pentru remedierea situațiilor care îi afectează, fie ajung în instanță atunci când toate celelalte variante au fost epuizate.

Ca antreprenor, cea mai multă energie pe care am consumat-o în ultimul sfert de secol a fost pentru normalitate. Cunosc destui "instigatori" care sugerează unor colegi antreprenori să acționeze în sensul dobândirii unui drept sau remedierii unor situații care erau în defavoarea business-urilor lor. Mediul privat are suficiente surse de inspirație contra nedreptăților. Fiecare domeniu are mai mulți "instigatori". Sunt acei rebeli de "profesie" care își doresc mai mult, care au curajul să spună lucrurilor pe nume și cărora nu le este frică de autorități. Uneori reușesc să creeze mișcări/ energii care duc la schimbări nesperate, de care profită ulterior mulți oameni, direct sau indirect. Nu trebuie să le mulțumească nimeni pentru aportul adus. E suficienta satisfacția lor personală.

Ads

Deși astfel de "personaje" se regăsesc mai mult în mediu privat, personal am un respect deosebit mai ales pentru persoanele care lucrează la stat și, din proprie inițiativă, după ce remarcă o stare de fapt anormală, se autosesizează. Astfel, prin puterea funcției și influentei lor, că autoritate a statului roman, inițiază proceduri care duc la evoluția unui domeniu în care sunt implicați. Sunt plătiți pentru asta. Dar sunt și mai mulți care, deși câștigă foarte bine, nu fac nimic pentru binele comun. Pur și simplu, nu le pasă. E o alegere tristă, dar adevărată, pe care o constatăm în nenumărate situații neplăcute.

În opinia mea, din constatări personale, mulți bugetari de rang înalt au început să fie real interesați să îmbunătățească mediul în care își desfășoară activitatea. Eu denumesc generic acest fenomen: demnitate de...demnitar. Pe aceasta cale, invit (că să nu spun...instig) cât mai mulți demnitari și bugetarii care se respectă (și nu sunt puțini!), să se "revolte" împotrivă unor situații "strigătoare la cer", care influențează negativ comunități, petenți, contribuabili, etc. Nimic nu se schimbă fără efort și sacrificiu. Important este că odată pornit un mecanism care urmărește un obiectiv precis, lucrurile se îndreaptă în direcția corectă, chiar dacă durează mai mult. În opinia mea, parteneriatul dintre stat și privați nu vă funcționă decât atunci când reprezentanții statului vor trata mediul privat cu respect și atunci când antreprenorii vor aprecia oportunitățile pe care le oferă statul. Așa cum e, cu bune, cu rele. Din păcate, astăzi, acest echilibru pare într-un perfect...dezechilibru. Unii bugetari nu pot accepta ideea că exista și patroni corecți, care au făcut averi cinstit sau, cel puțin, nu mai sunt nevoiți să (mai) facă evaziune fiscală, întrucât au dobândit deja averi consistente. De partea cealaltă, așa-zișii privați "serioși", cu afaceri vechi și/ sau bune, s-au obișnuit să fure statul de parcă ADN-ul lor are în dotare numai gene de hoți.

Ads

Vă dați seama câți ani din viață am câștiga dacă normalitatea ar fi "literă de lege" și legile ar fi bune și cât mai respectate? Din păcate, mulți oameni -antreprenori sau nu- se îmbolnăvesc luptând pentru dreptate. Normalitatea are un cost mare, care, din păcate, este suportat numai de cei care îndrăznesc să îndrepte lucrurile pe un făgaș corect. Viață ar fi mai liniștită pentru toți cei care vor sau pot să optimizeze situații care creează prejudicii de tot felul. Fie privați, fie bugetari.

Numai aducând normalitatea la stadiul de regulă, nu de excepție, vom avea mai multe șanse să devenim o națiune mândră și prosperă, într-un interval de timp rezonabil. Știu, nu va fi totul perfect niciodată, Dar mai știu că lupta pentru normalitate nu este ușoară. Sunt și se întâmplă multe lucruri anormale în România Celor interesați să facă ceva util, le urez inspirație și cât mai mult curaj!

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads