800.000 de italieni au afaceri in Romania

Potrivit datelor oficiale, 250.000 de IMM-uri din Italia sunt conduse de romani, in contextul in care prezenta acestora in Peninsula depaseste un milion. Totodata, 800.000 de italieni au relatii de business in Romania, iar 6.000 de firme italiene sunt active aici.

Italia are cea mai mare prezenta a IMM-urilor in Romania, iar Romania are cei mai multi manageri ce conduc firme italiene, potrivit lui Giuseppe Scognamiglio, seful departamentului de relatii institutionale si internationale al Unicredit, citat de Adevarul.

In Romania, grupul italian controleaza banca UniCredit Tiriac Bank si mai multe firme de servicii financiare. Institutia de credit din Romania avea la finele lunii martie o retea de 250 de sucursale.

