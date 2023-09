Cat platesc companiile cu capital strain din Romania catre bugetul de stat si ce s-ar fi putut face cu acesti bani

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a realizat o analiza referitoare la valoarea tuturor taxelor pe care le platesc companiile cu capital strain din Romania catre bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele de asigurari sociale. Mai mult, FIC a explicat si ce ar fi putut face statul cu acesti bani.

Analiza, precizeaza Consiliul, vine dupa ce in ultimii ani investitorii straini s-au confruntat cu un discurs public care sugereaza ca societatile comerciale cu capital strain nu isi platesc taxele si impozitele pe care le datoreaza statului conform legii si ca nu au o contributie la crearea de bunastare in Romania.

"Trebuie spus inca de la inceput faptul ca FIC nu vorbeste in numele tuturor companiilor cu capital strain din Romania, ci doar a membrilor sai. Analiza a fost realizata prin colectarea datelor de la 46 de grupuri de companii (aproximativ 68 entitati) inregistrate la Registrul Comertului din Romania.

Ne-am fi dorit sa putem analiza intreg mediul de afaceri, toate companiile din Romania, inclusiv cele cu capital strain, din perspectiva taxelor pe care le platesc, dar datele necesare nu sunt publice, acestea se afla doar in posesia Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala", se arata in comunicatul Consiliului Investitorilor Straini.

FIC subliniaza ca datele folosite in aceasta analiza sunt pentru anul 2017 si au fost colectate direct de la companii.

Ads

Un angajat FIC castiga cu 60% peste salariul mediu

In anul 2017, un angajat FIC - al uneia dintre cele 46 de companii analizate - castiga in medie un salariu net de 3.831 lei pe luna, cu peste 60% fata de salariul mediu net pe economie de 2.338 de lei.

In anul 2017, pentru a plati un salariu mediu net lunar din Romania in valoare de 2.338 de lei, angajatorul avea un cost total de 4.100 de lei; in cazul unei companii FIC, costul total al unui salariu mediu net de 3.831 de lei era de 6.700 de lei.

Aceste sume includeau atat taxele si contributiile platite de angajat, cat si cele platite de angajator, peste salariul brut al angajatului.

Un angajat FIC sustine 1,2 pensionari cu pensia medie

Companiile analizate au platit lunar peste 180 milioane de lei contributii pentru pensii, pentru cei 130.000 de angajati. Suma poate fi tradusa in plata pensiilor medii pentru mai mult de 150.000 de pensionari din Romania, precizeaza FIC.

Ads

"De exemplu, daca toti pensionarii din Dolj sau Iasi (ambele judete au un numar de aproximativ 150.000 pensionari: 150.680, respectiv 148.986) ar primi pensia medie din Romania, am putea spune ca toate pensiile din judet se platesc din contributiile pentru pensii ale angajatilor celor 46 de companii FIC", se arata in analiza.

FIC atrage atentia ca Romania se confrunta cu un declin al populatiei in varsta de munca (15-64 ani) din cauza scaderii ratei natalitatii si a migratiei semnificative, astfel ca risca sa ajunga la un raport extrem de periculos intre populatia ocupata si pensionari, cu atat mai mult cu cat generatia "decreteilor" se apropie de varsta de pensionare.

Cat transfera catre stat companiile straine

Pentru un angajat FIC care castiga un salariu net de 3.831 de lei pe luna in 2017, compania a virat statului peste 2.800 de lei, constand in toate taxele si contributiile necesare. Aceasta suma reprezenta mai mult decat salariul mediu net pe economie din anul 2017.

Ads

"Statul colecteaza cei 2.800 de lei de la fiecare angajat FIC pentru a crea bunuri si servicii publice, pe care le pune la dispozitia tuturor cetatenilor.

In medie, fiecare angajat FIC contribuie cu 35.000 de lei in fiecare an la bugetul de stat, fara sa punem la socoteala accizele si TVA-ul pe care le plateste cand face cumparaturi sau alte taxe locale", mai precizeaza analiza FIC.

Aceste venituri nu ar exista fara activitatea economica a companiilor cu capital strain in care lucreaza acesti oameni.

Corporatiile au virat 40% din total TVA si accize colectate de stat

Cele 46 de corporatii membre FIC au virat la bugetul Romaniei TVA si accize in valoarea de 30 de miliarde de lei, aproximativ 40% din total TVA si accize colectate de stat (80 de miliarde de lei) in 2017, se mai arata in analiza FIC.

Statul se bazeaza intr-o foarte mare masura pe sistemele eficiente si transparente ale companiilor care colecteaza accizele si TVA-ul si vedem ca acestea o fac fara fraude si fara intarzieri de plata, subliniaza Consiliul Investitorilor Straini.

Ads

Statul poate fi sigur in orice moment ca aceste companii vor colecta accizele si TVA-ul si il vor vira deindata mai departe. Cheltuielile publice din Romania depind in mare masura de functionarea eficienta a acestui mecanism.

Companiile FIC au platit taxe de peste 8 miliarde de lei

Totodata, companiile FIC au platit taxe de peste 8 miliarde de lei catre bugetul Romaniei, mai mult de jumatate reprezentand contributiile sociale si impozitul pe venit ale angajatilor in 2017.

"Daca lasam la o parte TVA-ul si accizele pe care aceste companii doar le colecteaza pentru stat, putem vedea ca in anul 2017 acestea au contribuit la buget cu 8,3 miliarde de lei.

Prima observatie care se impune este ca, din acesti bani, impozitul pe profit nu reprezinta nici o patrime si asta nu pentru ca el nu ar fi platit judicios", mentioneaza FIC.

In concluzie, precizeaza FIC, statul roman colecteaza mult mai multe taxe decat impozitul pe profit pe care il retine de la companii.

Ads

Ce putea face statul cu cele 8,3 miliarde de lei?

1. Putea realiza autostrada Brasov-Bacau (160 km) - valoarea estimata de CNAIR fiind de 8,3 milirade de lei (fara TVA).

2. Putea construi cele trei spitale regionale Iasi, Cluj si Craiova fara a apela la fonduri europene - valoarea estimata a acestora fiind de aproximativ 1,2 miliarde de euro (5,6 mld. lei).

3. Putea realiza tronsonul de metrou M5 - valoarea estimata a acestuia fiind de aproximativ 730 milioane de euro (3,4 mld. lei).