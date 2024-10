Compania Plexus va investi 40 de milioane de dolari la Oradea

Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii Plexus va investi 40 de milioane de dolari intr-o fabrica, la Oradea, constructie ce va fi finalizata in anul 2013.

Declaratia a fost facuta de reprezentantii Plexus Corp., marti, precizand ca se planuieste construirea unei noi fabrici la Oradea, pentru a inlocui una deja existenta, care a fost inchiriata, potrivit GlobeNewswire.

Compania americana, avand sediul in orasul Neenah, din statul Wisconsin, este un producator de electronice. Investitia de 40 de milioane de dolari este programata sa se finalizeze in primavara anului 2013.

Totodata, vor fi angajati peste 250 de oameni, numarul acestora urmand sa creasca la circa 500, de la 245, cat este in prezent.

Noua fabrica ar urma sa aiba o suprafata de 26.000 de metri patrati, reprezentand spatiu de productie si birouri. In plus, pe terenul adiacent ar urma sa se realizeze o viitoare expansiune a investitiei.

Plexus are filiale si in alte locuri din Europa, precum Kelso si Livingston, in Scotia, sau Darmstadt, in Germania. Firma produce componente electronice pentru diferite domenii, precum cel al comunicatiilor, cel industrial, medical sau al apararii.

Fabrica din Romania va fi inclusa in Eurobusiness Industrial Park din Oradea, unde compania a inceput operatiunile in 2009.

