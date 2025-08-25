Olandezii investesc 15 milioane de euro intr-o comuna din Maramures

Miercuri, 18 Decembrie 2013, ora 18:07
3621 citiri
Primarul comunei Cicarlau, Vasile Zete a declarat, miercuri, ca o companie olandeza se afla in stadiu avansat de lucru cu constructia unei hale pentru o tipografie.

Investitia apartine companiei olandeze Master Print si a fost evaluata la aproape 15 milioane de euro, fiind cea mai importanta investitie in domeniul tipariturilor din judetul Maramures facuta in ultimii ani.

"Investitia companiei se afla in termenele prevazute, iar cel mai probabil anul viitor prin luna februarie incep recrutarile pentru angajari. Proprietarii tipografiei cred ca vor avea nevoie de peste 500 de angajati", a spus Vasile Zete.

Edilul comunei Cicarlau a spus ca o parte din angajari se vor efectua prin AJOFM Maramures, iar la sediul primariei au fost inregistrate deja 280 de cereri de angajare ce urmeaza a fi puse la dispozitia firmei olandeze.

Conform primariului, compania Master Print lucreaza in prezent la amenajarea locurilor de parcare situate langa hala industriala, amenajarea drumului de comunicatie cu DE 58, amenajarea birourilor, aducerea si montarea liniilor tehnologie din tipografie.

#investitie olandezi Maramures, #investitie tipografie Maramures, #Olanda investitie Maramures, #olandezi tipografie Maramures , #investitii straine
