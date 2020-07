10 ani de Floria.ro: cum s-au schimbat preferintele romanilor in materie de flori

Floria.ro marcheaza cei 10 ani de existenta ai site-ului intr-un mod atipic, trecand de la datele tehnice si indicatorii de performanta la partea cea mai importanta din spatele acestora, cea care a contribuit de fapt la succesul platformei: oamenii.In birourile noastre se vorbeste zilnic despre KPIs, conversion rate, funnels. Si, oricat de mult conteaza pentru o florarie online aceste cifre, datele care ne raman in minte de-a lungul timpului sunt de fapt... povestile clientolor. Sigur, ne amintim cand am depasit recordul de comenzi plasate pentru 8 martie, in 2019. Dar un zambet cel putin la fel de mare ni l-a oferit povestea militarului din Afghanistan care a vrut sa-si surprinda sotia cu un buchet de flori inainte de a intra in operatie sau doamna in vasta de 70 de ani care si-a regasit, dupa multi ani, fratele, a declarat Marina Popescu, director general Floria.ro.Una dintre cele mai frumoase povesti pe care si le amintesc designerii Floria.ro este a unui client care suferea de semi-pareza, iar boala il impiedica sa vorbeasca clar, cursiv. Apelul prin care a plasat comanda a fost printre cele mai lungi inregistrate in call-center, peste 40 minute, iar clientul isi dorea sa trimita frezii proaspete sotiei. "Este minunata, o iubesc enorm, domnisoara, ea are grija de mine. Si merita toate florile din lume, doar ca eu nu pot sa merg sa i le iau singur" - a explicat acesta.Aceasta, dar si alte povesti la fel de impresionante insotesc colectia aniversara Floria.ro si se gasesc aici: https://floria.ro/floria-10-ani/De-a lungul celor 10 ani nu doar povestile s-au schimbat, ci si clientii. In 2010, cand conceptul de florarie online era la inceput, primii clienti erau persoane conectate la tehnologie: tineri, persoane care lucrau in corporatii sau in domeniul IT, expati. Odata cu evolutia fireasca a domeniului online, clientii s-au impartit in altfel de categorii: romanticii - care comanda sotiilor/iubitelor flori pastelate, diafane, cuceritorii - care prefera buchetele impresionante de trandafiri si, de obicei, vin si cu o cerere in casatorie, clientii corporate - care sunt de altfel si cei mai pragmatici, plasand comenzi din timp pentru momentele speciale din an (zile de nastere, sarbatori, lansari de produse, evenimente proprii etc).Perioada pandemiei, o perioada diferita de orice am trait in acesti 10 ani de Floria.ro, a conturat o tipologie noua de clienti: clientul care cauta sa se conecteze cu cei dragi, indiferent unde se afla. Aici intra atat clienti care apreciaza rapiditatea livrarii - in doua ore, oriunde in tara - dar si faptul ca pot alege pe site un cadou complet pentru cineva drag, cat si cei din diaspora, care nu au putut sa-i viziteze pe cei dragi in aceste luni, a mai precizat Marina Popescu.Cele mai multe flori au fost comandate, de-a lungul celor 10 ani in Bucuresti, Constanta, Timisoara, Iasi, Cluj. La nivel international, Floria.ro livreaza in 51 de tari, iar cei mai multi clienti vin din tarile cu comunitati mari de romani: Italia, Spania, Marea Britanie.Nu doar tipologia clientilor s-a modificat in acest deceniu trecut de la lansarea florariei online, ci si preferintele acestora. Daca in 2010-2012 se cereau cu precadere buchete de garoafe, cosuri de crizanteme sau, cel mult, buchete de tradafiri rosii, in 2013-2015 a urmat o perioada excentrica, cu trandafiri albastri, trandafiri curcubeu, aurii sau cunoscutele orhidee in cutie. In ultimii ani, cererea s-a rafinat, iar atentia clientilor s-a indreptat catre flori exotice, catre varietati deosebite ale unor flori considerate clasice, cum ar fi tradafirii Pink Mondial, Cool Water sau garoafele Antique.Cele mai populare flori acum sunt hortensiile si bujorii, iar din speciile exotice protea si ozoth. Preferintele au evoluat si in privinta formelor - s-a renuntat la buchetele perfect rotunde sau in cascada - sau a cromaticii. Acum sunt la fel de populare si buchetele unde domina verdeata, de exemplu. Clientii sunt atenti la trenduri, urmeaza tendintele internationale, iar designul floral este din ce in ce mai apreciat, a exemplificat Marina Popescu.De asemenea, clientii au inceput sa comande in ultimii doi ani tot mai multe flori pentru acasa, iar anul acesta se remarca un trend spre plantele verzi , de apartament, influentat de perioada de distantare sociala, care a reindreptat atentia spre infrumusetarea interioarelor si aducerea naturii in casa.###Floria.ro aniverseaza luna aceasta 10 ani de online. In cei 10 ani de activitate, a devenit furnizorul preferat pentru sute de mii de romani, asigurand un serviciu de livrare rapid, in 2 ore de la confirmarea comenzii, in toata tara.Din mai 2015 Grupul Floria este Furnizorul Oficial al Casei Regale a Romaniei pentru buchete si aranjamente, iar in luna mai 2019 a fost floristul oficial al vizitei papale in Romania.Floria.ro a primit de sase ori titlul de, in cadrul Galei Premiilor de e-Commerce, iar de doua ori titlul "Cea mai buna florarie online si cel mai bun magazin online din Romania".