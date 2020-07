7 sfaturi pentru intretinerea gradinii

Calitatea solului este importanta in orice gradina, indiferent de plantele pe care vrei sa le cultivi. De aceea totul trebuie sa inceapa cu pregatirea terenului pe care urmeaza sa plantezi. Inainte de semanat, acesta trebuie sa fie bine afanat si imbogatit cu minerale, pentru a asigura substantele nutritive necesare plantelor. Afanarea se poate face manual - cu sapa, sau mecanizat, situatie in care utilizarea de motocultoare de la Sculesimateriale.ro este cea mai potrivita alegere pentru acest tip de lucrari, precum si pentru alte activitati de gradinarit.Indiferent ca este vorba de legume, pomi fructiferi sau flori, este bine sa te bazezi in primul rand pe soiuri autohtone sau pe plante adaptate conditiilor climatice de la noi.Poti cultiva si plante exotice, insa trebuie sa iei in calcul ca exista posibilitatea ca acestea sa nu se dezvolte in gradina ta, asa ca mai intai va trebui sa experimentezi, inainte de a incepe o astfel de cultura pe o suprafata mai mare.Plantele necesita multa atentie pe tot parcursul perioadei de vegetatie, moment in care trebuie sa le asiguri toate conditiile pentru a se dezvolta. De asemenea, au nevoie si de protectie impotriva bolilor si daunatorilor, factori care trebuie preveniti sau combatuti, atunci cand au apucat sa afecteze cultura. Acest lucru se face prin administrarea de erbicide, care au rolul de-a distruge buruienile, fungicide - care protejeaza plantele de ciuperci, bacterii - si insecticide, eficiente impotriva insectelor.Apa este esentiala pentru dezvoltarea oricarei culturi, de aceea trebuie sa le asiguri permanent plantelor cantitatea necesara. Trebuie sa stii care este aceasta cantitate in cazul fiecarei culturi si sa tii cont ca unele plante sunt mai sensibile, iar apa trebuie sa aiba o anumita temperatura in cazul lor.In zilele calduroase de vara este recomandat ca plantele sa fie stropite dimineata, la prima ora, sau seara, dupa apusul soarelui. In acest fel, apa nu se mai evapora de pe frunze din cauza temperaturii ridicate, ajungand sa se scurga pana la radacina.Chiar daca preferi o gradina cu multa vegetatie, nu trebuie sa lasi plantele sa creasca la voia intamplarii, pentru ca acestea vor da un aspect neingrijit intregului spatiu. In general, plantele care rasar razlet fac parte din categoria buruienilor, iar daca le vei lasa sa creasca vor ajunge sa napadeasca toata gradina, afectand in final si celelalte culturi.In cazul in care cultivi legume si fructe pentru consumul propriu, este indicat sa folosesti ingrasaminte naturale, pentru a obtine produse bio, mult mai sanatoase decat cele tratate cu ingrasaminte chimice. Cel mai indemana ingrasamant natural este gunoiul de grajd, insa poti sa folosesti si un compost realizat din frunze uscate si resturi vegetale, rezultate dupa ce ai curatat gradina.Infiintarea unei singure culturi pe aceeasi suprafata, mai multi ani la rand, nu este o practica indicata, pentru ca, in timp, productivitatea va scadea. Fiecare planta are buruieni si daunatori specifici, care vor deveni mai rezistenti de la an la an cand cultura este infiintata pe aceeasi suprafata.Mult mai eficient este sa schimbi loturile intre ele de la un sezon la altul, practica denumita "rotatia culturilor".Respectand aceste sfaturi, efortul depus in amenajarea si ingrijirea gradinii va fi rasplatit pe masura si te va motiva sa acorzi si mai mult timp acestei activitati.